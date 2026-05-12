Mobilizare impresionantă pentru găsirea unui băieţel de doar cinci ani, fiul unui cunoscut fermier din Sibiu. Copilul a dispărut de lângă tatăl lui într-o zonă periculoasă, frecventată de animale sălbatice. Sute de oameni, de la luptători SAS la localnici, îl caută acum, dar decoamdată nici urmă de el. Misiunea lor e foarte dificilă pentru că de 24 de ore plouă în continuu.

De o zi şi o noapte, Alexandru este căutat de sute de oameni. A dispărut fără urmă de parcă pădurea l-a înghiţit cu totul. Băieţelul de 5 ani era cu tatăl său la 600 de metri de ferma familiei. Bărbatul construia un gard lângă o lizieră când copilul a fugit de lângă el.

"Băieţelul era la doi metri de mine, lângă cărare. El mergea în faţa mea, eu mergeam după el. S-a dus mai în faţă, a luat curba, când m-am dus după el nu l-am mai găsit. L-am strigat, a intrat prin tufe şi nu l-am mai găsit", a declarat Toma Zerestrea, tatăl copilului dispărut.

Tatăl a sunat limediat a 112. Autorităţile au emis mesaj RO-Alert şi au trimis în zona echipe de căutare-salvare cu ATV-uri, motociclete enduro şi drone. Mobilizarea localnicilor a fost impresionantă:

"Am luat-o până în capăt de tot şi de sus în jos au coborât trupe prin pădure pe partea asta şi pe râu în jos direct", spun voluntarii.

Misterul dispariţiei lui Alexandru

Luptători SAS, poliţişti, jandarmi şi salvamontişiti, alături de localnici perie metru cu metru pădurea. Au fost aduşi în zonă câini special antrenaţi. Cinci scafandri au căutat în râu, dar şi în două lacuri din apropiere.

"Nu am idee ce s-a întâmplat. Nu am fost acasă şi nu o să mă duc până nu-l găsim", a declarat Toma Zerestrea, tatăl copilului dispărut.

A fost ridicat şi un elicopter cu cameră de termoviziune dar în zadar, nici urmă de băiat. Căutările sunt îngreunate de condiţiile meteo.

"Zona e împădurită, este foarte deasă. Căutările cu drona nu au dat rezultate excelente din cauza desişului. S-a căutat şi pedestru, se înaintează destul de greu, a plouat toată noaptea", a declarat Daniel Popescu, sef Salvamont Sibiu.

"Este o zona dificilă, sunt dealuri, munţi, vai, avem şi un curs de apă, am luat tot la pas... din păcate nu au găsit niciun indiciu, nici cel mai mic indiciu", a declarat Paul Bucurenciu, viceprimar comuna Turnu Roşu.

În noaptea care vine sunt estimate temperaturi de doar 6 grade, iar umiditatea din pădure va accentua senzaţia de frig.

Tatăl, un fermier renumit

"Zona a fost împărţită în mai multe sectoare şi vom relua aceste căutări după ce elicopterul îşi va termina căutarea. Părinţii au colaborat, au dat detaliile necesare", a declarat Tiberiu Ivancea, şef IPJ Sibiu.

Tatăl băiatului este un femier renumit în zonă. După mai mulţi ani în care a lucrat în Spania şi Columbia s a întors în România unde a investit în creşterea vacilor Aberdeen Angus. Pe soţia lui a cunoscut-o în America de Sud, dar a convins o să-l urmeze în ţara noastră. Cei doi mai au împreună o fetiţă.

"Nu e convenabil să stai aici, nu e convenabil în România, dar stau aici că mă atrage, aici m-am născut. Suntem la poalele Munţilor Făgăraş, aer curat, zonă sănătoasă", a declarat Toma Zerestrea, tatăl copilului dispărut.

Alexandru are aproximativ 1 metru şi păr scurt şaten. La momentul dispariţiei purta pantaloni sport de culoare gri, bluză albastră şi adidaşi sport din pânză, de culoare albă. Tatăl lui spune că vorbeşte mai mult engleză şi spaniolă, şi mai puţin română şi că nu era obişnuit cu viaţa în natură.

Statistica spune că majoritatea copiilor dispăruţi sunt găsiţi în primele 48 de ore. Pentru că cei mici sunt imprevizibili şi pot dispărea într o clipă, specialiştii le recomandă părinţilorr să i înveţe cît mai devreme numele, adresa de domiciliu, dar şi lucruri esenţiale, de exemplu întoarcerea în locul din care s-a pierdut de familie sau alegerea unui loc de întâlnire în caz de urgenţă. Dispozitivele inteligente cu locaţie transmisă în timp real pot desemenea să ajute.

Andrei Naiţă

