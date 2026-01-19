A improvizat o ghilotină şi s-a decapitat. Sinucidere bizară în Timişoara. Bărbatul a lăsat 2 bilete de adio

Sinucidere bizară în Timişoara. Un bărbat, care a închiriat un apartament în regim hotelier, a fost găsit decapitat chiar de proprietar. Omul şi-a improvizat o ghilotină din două scânduri şi o lamă. În urma sa a lăsat două bilete de adio prin care şi-a justificat gestul.

Bărbatul, deşi avea domiciliul în Timişoara, închiriase un apartament în regim hotelier. După trei zile a fost găsit decapitat în baie de către proprietar, care a dat alarma. Surse din anchet spun că individul îşi improvizase o ghilotină din două scânduri şi o lamă. Cu ajutorul ei se decapitase. În urma lui, a lăsat două bilete de adio şi un stick „pentru poliţie şi procurori”.

Omul era divorţat şi se pare că suferea din dragoste.

Ce spun poliţiştii

La data de 19 ianuarie 2026, polițiștii Secției 5 Urbane Timișoara au fost sesizați de către o persoană cu privire la faptul că, într-un apartament închiriat în regim hotelier, situat pe strada Marginii din municipiul Timișoara, se află un bărbat decedat.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat, de 45 de ani, găsit decedat în grupul sanitar al apartamentului.

În continuare, polițiștii efectuează cercetări în vederea stabilirii întregii situații de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun.

