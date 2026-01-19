"Nu are rost sa căutați în zadar. Totul e simplu”. Ce a scris bărbatul care s-a decapitat în biletul de adio

Bărbatul, care s-a decapitat într-un apartament închiriat din Timişoara, a lăsat în urma sa două bilete de adio. Unul dintre ele era pentru poliţişti.

Timişoreanul spune că îşi dorea de mult timp să se sinucidă şi chiar a mai spus şi altora că vrea să recurgă la acest gest, însă de această dată nu a anunţat pe nimeni. În plus, le cere oamenilor legii să nu facă investigaţii pentru că a fost doar dorinţa lui.

În bilet, bărbatul de 45 de ani se gândeşte şi la iubita lui, pe care a fost nevoit să o mintă ca să îşi ducă planul la bun sfârşit.

Ce a scris în biletul de adio

„Nu are rost sa căutați în zadar. Totul e foarte simplu, așa am vrut eu, din propria mea voință și nesilit de nimeni. Așa îmi doream să fie de mult timp. Ici, colo, poate am mai precizat de-a lungul anilor despre acesta dorință proprie, dar absolut nimeni, nu a știut că acest moment avea să se întâmple acum. Și îți mărturisesc, (…) cu toată sinceritatea că pentru a avea loc acest moment, a trebuit să o mint pe iubita mea, care de acum cel mai probabil sufletul si gândurile ei vor deveni foarte sensibile și foarte anxioase”, se arată în biletul de adio.

Reamintim, că un bărbat de 45 de ani s-a decapitat, după ce a improvizat o ghilotină din două scânduri şi o lamă. Omul era divorţat şi se pare că suferea din dragoste.

