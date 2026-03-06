Antena Meniu Search
Scandal între minori în Tulcea. Băiat de 13 ani, fugărit şi înjunghiat în piept de un altul de 17 ani

Un adolescent de 17 ani din Tulcea a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a înjunghiat un băiat de 13 ani pe o stradă din Babadag. Procurorii spun că scandalul a izbucnit după ce victima l-ar fi lovit pe agresor în zona capului, iar acesta a fugit după el și l-a atacat cu un cuțit, rănindu-l grav.

de Denisa Gheorghe

la 06.03.2026 , 18:14
Adolescent de 17 ani, arestat după ce a înjunghiat un băiat de 13 ani pe o stradă din Tulcea Scandal între minori în Tulcea. Băiat de 13 ani, fugărit şi înjunghiat în piept de un altul de 17 ani - Shutterstock | Ilustraţie

"În noaptea de 27 spre 28 februarie, în jurul orei 02.00, urmare a consumului de alcool şi a unei stări tensionate provocate de persoana vătămată B.S, minor de 13 ani, care după ce a lovit inculpatul cu un corp dur în zona capului şi apoi a fugit, inculpatul R.S. a fugărit victima pe străzile din oraşul Babadag iar după ce a ajuns-o din urmă, a scos un cuţit din buzunar şi a înjunghiat victima în vârstă de 13 ani, cu o lovitură de cuţit în zona toracică, cauzându-i leziuni care i-au pus victimei viaţa în pericol", au transmis, vineri, reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea. 

Agresorul a fost prins de poliţişti la scurt timp după comiterea faptei.

Adolescentul de 17 ani a fost prezentat Tribunalului Tulcea care a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, pentru tentativă de omor.

