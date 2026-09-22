Cum a mutat Putin 7 miliarde de $ prin băncile lumii, cu ajutorul oligarhului moldovean Ilan Șor

A7, o companie fintech care are Kremlinul în spate, a reușit să mute aproape 7 miliarde de dolari prin sistemul bancar internațional, în ciuda sancțiunilor impuse Rusiei. Financial Times a analizat sute de mii de documente interne ale companiei create de Ilan Șor, oligarhul moldovean condamnat în 2017 pentru furtul a 1 miliard de dolari din băncile moldovenești. Compania folosește o rețea vastă de firme-paravan pentru plăți, înregistrate în China, Emiratele Arabe Unite, Indonezia, Kârgâzstan și chiar în Europa.

O investigație Financial Times a scos la iveală o uriașă schemă de spălare de bani care are în centru compania A7, înființată de oligarhul moldovean fugar Ilan Șor, cu sprijinul băncii ruse de stat Promsvyazbank, ca alternativă la sistemul occidental de plăți SWIFT.

Șor a fugit din R. Moldova în 2019 şi ulterior s-a stabilit în Rusia. Trezoreria SUA a stabilit că A7 și subsidiarele sale sunt deținute de Ilan Șor și banca Promsvyazbank.

Jurnaliștii britanici au obținut sute de mii de documente interne care arată că fintech-ul controlat de Kremlin a indus în eroare bănci internaționale și le-a determinat să proceseze plăți de miliarde de dolari menite să ocolească sancțiunile impuse companiilor de stat rusești.

Articolul continuă după reclamă

Compania s-a bazat pe o rețea de firme-paravan și companii deja existente pentru a obține acces la sistemul SWIFT și a efectua plăți. A transferat astfel peste 6,9 miliarde de dolari prin sistemul bancar internațional, în pofida sancțiunilor.

Practic, A7 ascundea rolul intermediarilor prin falsificarea de facturi la scară uriașă.

Compania a exploatat mecanismele de control ale SWIFT, care se bazează pe faptul că banca expeditoare verifică clienţii. Odată ce trecea de controalele unei bănci membre, A7 putea trimite plățile mai departe prin sistem.

După ce băncile rusești au fost excluse din sistemul SWIFT în urma invadării Ucrainei, în 2022, Kremlinul a promovat A7 drept principalul mijloc de plăți transfrontaliere pentru importuri.

Între sfârșitul anului 2024, când A7 a fost înființată, și august 2025, 1,1 miliarde de dolari au intrat doar în conturile deschise la grupul bancar britanic Standard Chartered, în Hong Kong, de la entități asociate A7

În aceeași perioadă, au fost trimise 273 de milioane de dolari în Hong Kong către DBS, grup bancar din Singapore, unul dintre cele mai mari din Asia.

Totodată, clienți ai băncii americane Citigroup au primit 74 de milioane de dolari, în timp ce clienți ai Deutsche Bank din Europa au primit aproximativ 18 milioane de dolari.

A7 a deschis conturi la cea mai mare bancă din Emiratele Arabe Unite, First Abu Dhabi, pentru 17 entități diferite, care au efectuat plăți externe de peste 1,8 miliarde de dolari. Compania a folosit, de asemenea, conturi la JPMorgan Chase.

Banca din Emiratele Arabe Unite a transmis, într-o reacție, că toate conturile asociate A7 au fost identificate și închise, adăugând că urmărește respectarea sancțiunilor impuse de SUA, Regatul Unit, Uniunea Europeană și ONU.

Iar băncile Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan și Deutsche Bank au subliniat și ele angajamentul ferm față de raportarea și combaterea spălării banilor, dar au refuzat să facă alte comentarii.