Bujduveanu: Primăria va putea asigura locuințe pentru persoanele afectate

Primăria Capitalei va putea asigura locuințe pentru persoanele relocate în urma exploziei de la un bloc din Sectorul 5, a anunțat, vineri, edilul general interimar, Stelian Bujduveanu. În cazul în care locuințele de necesitate nu vor fi suficiente, PMB poate închiria apartamente de pe piața liberă, a spus el, pentru Antena 3 CNN.

"Primăria Municipiului București beneficiază de două componente - o dată, locuințe de necesitate pe care le punem la dispoziție în caz de cutremur sau alte incidente de acest fel. În situația în care aceste apartamente nu vor fi satisfăcătoare ca și număr, nu vor fi suficiente pentru toată lumea, avem o posibilitate să plătim chirie în piața liberă, pentru a putea să îi relocăm pe oameni. Acesta este planul Primăriei pentru a contribui la intervenție", a explicat Bujduveanu.

Potrivit acestuia, și reprezentanți ai Poliției Locale a Municipiului București se află la fața locului. El a adăugat că explozia a fost provocată de o acumulare de gaze, precizând că nu deține informații detaliate despre cauzele incidentului.

"Suntem în contact cu toate forțele de ordine. Este o tragedie inimaginabilă. Am vorbit cu spitalele care sunt în subordinea Municipiului București. Momentan nu preluăm decât cazurile ușoare, cazurile grave s-au dus la Spitalul Municipal, fiind în proximitate", a indicat primarul general interimar.