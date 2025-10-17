Antena Meniu Search
Live Text Explozie într-un bloc din Rahova. 3 persoane au murit, 15 rănite. Desfășurare masivă de forțe

Explozie puternică în Sectorul 5 al Capitalei, în apropierea Liceului "Dimitrie Bolintineanu". Deflagrația a zguduit întreg cartierul Rahova, spulberând pereții blocului și provocând panică printre locuitori. Etajele 5 şi 6 par complet distruse. Trei persoane au murit în urma deflagraţiei, alte 15 sunt rănite. Desfășurare masivă de forțe în zonă, circulația este blocată. Explozia nu a fost urmată de incendiu.

la 17.10.2025 09:28
17.10.2025, 11:18

Bilanț actualizat: 3 morţi şi alţi 15 răniţi

Bilanțul actualizat al exploziei blocului din Rahova indică 3 morţi şi alţi 15 răniţi, dintre care 12 legat de explozie şi ⁠3 din zona adiacentă. Doi dintre răniţi sunt în stare gravă.

Un al treilea cadavru a fost găsit sub dărâmături. 

17.10.2025, 11:09

Bujduveanu: Primăria va putea asigura locuințe pentru persoanele afectate

Primăria Capitalei va putea asigura locuințe pentru persoanele relocate în urma exploziei de la un bloc din Sectorul 5, a anunțat, vineri, edilul general interimar, Stelian Bujduveanu. În cazul în care locuințele de necesitate nu vor fi suficiente, PMB poate închiria apartamente de pe piața liberă, a spus el, pentru Antena 3 CNN.

"Primăria Municipiului București beneficiază de două componente - o dată, locuințe de necesitate pe care le punem la dispoziție în caz de cutremur sau alte incidente de acest fel. În situația în care aceste apartamente nu vor fi satisfăcătoare ca și număr, nu vor fi suficiente pentru toată lumea, avem o posibilitate să plătim chirie în piața liberă, pentru a putea să îi relocăm pe oameni. Acesta este planul Primăriei pentru a contribui la intervenție", a explicat Bujduveanu.

Potrivit acestuia, și reprezentanți ai Poliției Locale a Municipiului București se află la fața locului. El a adăugat că explozia a fost provocată de o acumulare de gaze, precizând că nu deține informații detaliate despre cauzele incidentului.

"Suntem în contact cu toate forțele de ordine. Este o tragedie inimaginabilă. Am vorbit cu spitalele care sunt în subordinea Municipiului București. Momentan nu preluăm decât cazurile ușoare, cazurile grave s-au dus la Spitalul Municipal, fiind în proximitate", a indicat primarul general interimar. 

17.10.2025, 11:07

Noi imagini cu urmările exploziei din Rahova

17.10.2025, 11:02

Bilanţ actualizat: 12 răniți transportați la spitale

12 răniți în explozia care a avut loc vineri dimineață în Sectorul 5 au fost transportați la spitalele din București, a transmis Ministerul Sănătății.

Astfel, cele 12 victime au fost duse la Spitalul Universitar de Urgență București, Spitalul "Grigore Alexandrescu", Spitalul de Urgență Floreasca, Spitalul "Matei Balș", Spitalul Universitar de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila" și Spitalul "Bagdasar Arseni".

Până în prezent au ajuns la Spitalul Floreasca un bărbat de 63 ani cu politraumă - traumatism toracic și cranian -, care se află în sala de operații, o femeie de 56 de ani cu traumatism lombar și urmează să ajungă și un bărbat de 86 ani cu suspiciune de fractură de femur.

Două persoane rănite au fost transportate la Spitalul "Bagdasar Arseni", a anunțat unitatea medicală. 

17.10.2025, 10:47

Noi imagini de la locul exploziei din Rahova

17.10.2025, 10:45

Liceul Dimitrie Bolintineanu din Capitală, evacuat

Liceul Dimitrie Bolintineanu din Capitală, situat în apropierea blocului în care s-a produs explozia vineri dimineață pe Calea Rahovei, a fost evacuat.

 Imaginile din interiorul instituţiei de învăţământ sunt dezastruoase: geamurile unei săli de clasă au fost spulberate în urma deflagraţiei, cioburile au fost îmrpăştiate pe bănci şi pe podea. 

Potrivit primelor informaţii, elevii nu erau în interior la momentul exploziei. ISU București-Ilfov anunță că elevii și cadrele didactice din liceul aflat în proximitatea locului producerii exploziei au fost evacuați.

 

17.10.2025, 10:42

Gazele, oprite de două zile în blocul care a sărit în aer

Potrivit unor informații neconfirmate, gazele ar fi fost oprite de aproximativ două zile în bloc, înainte de explozie. Martorii spun ca "s-a simțit miros de gaz" în bloc încă de joi. 

17.10.2025, 10:36

Celulă de criză la Ministerul Sănătăţii

O celulă de criză a fost constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii pentru coordonarea integrată cu Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă - Ministerul Afacerilor Interne şi managerii spitalelor de urgenţă în urma exploziei care a avut loc vineri dimineaţă în Sectorul 5.

Potrivit Ministerului Sănătăţii, se identifică numărul de paturi de ATI libere şi se coordonează resursele umane şi materiale. Două persoane au murit şi mai multe au fost rănite, având, în principal, politraume şi arsuri.

17.10.2025, 10:33

Primele imagini cu blocul care a sărit în aer

Primele imagini de la blocul din cartierul Rahova unde a avut loc o explozie puternică arată distrugeri masive la etajele 5 şi 6, mai ales în colțul clădirii, acolo unde, cel mai probabil, s-a produs deflagraţia. 

Mai multe bucăți din fațada blocului s-au desprins și au căzut pe trotuar, iar întreaga zonă a fost evacuată de urgență de către autorități. Salvatorii au desfășurat acțiuni de căutare pentru a identifica eventuale persoane surprinse sub dărâmături. 

Deflagraţia nu a fost urmată de incendiu, dar pagubele sunt masive. Elemente de contrucţie s-au prăbuşit peste maşinile din parcarea de lângă bloc. Martorii spun că explozia s-a auzit "ca o bombă", iar suflul deflagrației a zguduit geamurile blocurilor din apropiere.

 

17.10.2025, 10:29

Dronă trimisă de ISU deasupra blocului prăbuşit parţial

"În sprijinul acțiunilor operative și obținerii unei imagini de ansamblu asupra zonei afectate, a fost ridicată în zbor o aeronavă fără pilot (dronă) din dotarea ISU B-IF. Echipajul specializat utilizează acest sistem pentru efectuarea recunoașterii aeriene, transmiterea în timp real a imaginilor către punctul de comandă mobil și identificarea eventualelor persoane afectate" a transmis ISU.

17.10.2025, 10:20

Bilanţ actualizat: 2 morţi, 8 răniţi transportaţi la spital

Bilanţ actualizat: 2 victime decedate, 8 victime transportate la spital, o victimă a refuzat transportul la spital.

Repartizarea victimelor, pe spitalele de urgenţă din Bucureşti: O victimă cu arsuri a fost trimisă la Spitalul Bagdasar Arseni din Bucureşti. Un tânăr în vârstă de 17 ani a fost trimis la "Grigore Alexandrescu", iar restul victimelor cu politraumă au fost "împărţite" între Floreasca şi Universitar.

Totodată a fost alertat echipajul canin de căutare/salvare de la USISU Ciolpani. Va fi transmis un mesaj prin sistemul RO-ALERT, cu recomandări către populație pentru evitarea zonei și respectarea recomandărilor impuse de autorități.

 

17.10.2025, 10:17

Prima reacţie a lui Raed Arafat

Raed Arafat, şeful DSU, a ajuns la faţa locului şi a declarat că cel puţin două persoane au decedat, iar alte 4 sunt rănite. De asemenea, alimentarea cu gaze din zonă a fost oprită. 30% din resursele SABIF au fost direcționate către zonă, alături de mai multe echipaje SMURD și autospeciale de stingere.

"În acest moment au fost identificate două persoane decedate şi alte 4 rănite. Se continuă acţiunile de căutare-salvare. La caz au fost alocate resurse specifice pentru intervenţii cu victime multiple, containere cu echipamente pentru căutare victime sub dărâmături", a declarat Raed Arafat la Antena 3 CNN.

 

17.10.2025, 09:55

Două persoane au murit

UPDATE: În acest moment au fost identificate 2 persoane decedate și alte 4 rănite. Se continuă acțiunile de căutare-salvare.

La caz au fost alocate resurse specifice pentru intervenții cu victime multiple, containere cu echipamente pentru căutare victime sub dărâmături.

Pentru gestionarea situației în mod eficient, la fața locului au fost trimise 11 autospeciale de stingere, 3 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 18 ambulanțe SMURD, 4 unități de terapie intensivă mobilă, 1 punct de comandă mobil și 1 autospecială CBRN, 2 containere multirisc (dintre care unul de la Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență), Grupul Special de Salvatori, 1 punct medical avansat și 5 autospeciale de transport personal și victime multiple și directorul de operațiuni de salvare medicală.

Salvatorii prezenți la fața locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat și execută misiuni de căutare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse. 

17.10.2025, 09:48

11 răniţi, 5 în stare gravă

UPDATE: Potrivit primelor informaţii, ar fi vorba despre 11 răniţi dintre care 5 sunt în stare gravă. Planul Roşu a fost activat.

17.10.2025, 09:47

Bloc, prăbușit parțial, în Rahova după o explozie

UPDATE: Șase copii aflaţi la liceul de lângă au ajuns la cabinetul medical. Deflagrația a spart geamurile clădirii, iar în mai multe săli de clasă au fost găsite cioburi împrăștiate pe podea. Părinții au fost anunțați de urgență să vină să-și ia copiii acasă, în timp ce echipele de intervenție continuă verificările în zonă.

Martorii spun că bubuitura s-a auzit de la kilometri distanță. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. Zeci de echipaje de salvare au fost trimise la fața locului.

Potrivit primelor informații, aproximativ 30% din resursele SABIF au fost direcționate către zonă, alături de mai multe echipaje SMURD și autospeciale de stingere.

"Din primele informații primite, s-a produs o explozie într-un bloc de locuințe cu regim de înălțime P+8 pe Calea Rahovei, Sectorul 5, București. Explozia a afectat mai multe apartamente între etajele 1 și 5. S-au constituit echipe de căutare-salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. A fost activat planul roșu de intervenție", spun pompierii. 

Echipele de intervenție încearcă să stabilească dacă există persoane rănite sau surprinse sub dărâmături, în timp ce pompierii lucrează pentru a securiza zona afectată.

