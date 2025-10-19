A început cel mai aşteptat pelerinaj din zona Munteniei! Credincioşii sunt aşteptaţi la Catedrala Patriarhală din Bucureşti pentru a se închina la moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Pelerinajul va ţine 10 zile.

Procesiunea va avea loc joi, pe data de 23 octombrie, începând cu orele 12, însă până atunci credincioşii sunt aşteptaţi la Patriarhie pentru a se închina la sfintele moaşte. Primii credincioşi deja s-au aşezat la rând dis de dimineaţă, imediat după slujbă.

Procesiunea va avea loc joi. Prima coloană va pleca de la Catedrala Patriarhală cu moaştele Sf. Cuvios Dimitrie cel Nou şi ale Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, pe traseul Catedrala Patriarhală - Strada Patriarhiei - Bulevardul Regina Maria - până la baza dealului Patriarhiei. Iar cea de-a doua coloană va pleca de la Catedrala Mitropolitană Sf. Spiridon Nou, cu moaştele Sf. Ierarh Nectarie, ale Sf. Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ şi ale Sf. Împăraţi Constantin şi Elena, pe Strada Bibescu Vodă - până la baza dealului Patriarhiei.

Acolo, cele două coloane se vor reîntâlni şi vor urca în procesiune pe dealul Patriarhiei, unde la ora 12:45, în altarul de vară al Catedralei va avea loc întâmpinarea de către Preafericitul Patriarh Daniel, a raclelor cu sfintele moaşte. Apoi, moaştele vor fi aşezate pe baldachinul sfinţilor de pe Colina Patriarhiei, pentru a fi cinstite de către pelerini.

Articolul continuă după reclamă

Este un program liturgic diferit în acest an, extins, pentru ca fiecare credincios să aibă timp să se roage pentru sănătate. Până pe data de 29 octombrie moaştele vor fi depuse în baldachinul sfinţilor, până la ultimul pelerin.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale contribuie la instalarea stărilor de anxietate şi a stresului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰