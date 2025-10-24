Programul pelerinajului Sf. Dumitru cel Nou 2025. Ce evenimente au loc la Bucureşti

Începând de duminică, 19 octombrie, și până miercuri, 29 octombrie 2025, capitala găzduieşte unul dintre cele mai însemnate evenimente religioase ale toamnei: pelerinajul închinat Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor.

Încă de joi a început procesiunea „Calea Sfinților” cu moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ.

Organizat de Patriarhia Română şi Arhiepiscopia Bucureştilor, evenimentul adună zeci de mii de credincioși la Catedrala Patriarhală şi pe celelalte locaţii liturgice asociate.

Programul pelerinajului Sf. Dumitru cel Nou în 2025

Conform comunicatelor oficiale, programul liturgic este următorul:

Duminică, 19 octombrie

09:30-12:30 → Sfânta Liturghie la Altarul de Vară

16:00-18:30 → Vecernie & Paraclis în Catedrala Patriarhală

Luni, 20 octombrie

09:00-10:30 → Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală

16:00-18:30 → Vecernie & Paraclis în Catedrala Patriarhală

Marți, 21 octombrie

09:00-10:30 → Sfânta Liturghie

16:00-18:30 → Vecernie & Paraclis

Miercuri, 22 octombrie

09:00-10:30 → Sfânta Liturghie

16:00-18:30 → Vecernie & Paraclis

Joi, 23 octombrie

09:00-10:30 → Sfânta Liturghie

12:00-12:45 → Procesiunea „Calea Sfinţilor” – tărâmul credinţei în mişcare

17:00-20:30 → Priveghere pentru sfinţii Constantin şi Elena

Vineri, 24 octombrie

09:00-10:30 → Sfânta Liturghie

12:00-13:00 → Primirea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I

17:00-20:30 → Priveghere pentru Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ

Sâmbătă, 25 octombrie

09:30-12:30 → Sfânta Liturghie

17:00-21:30 → Priveghere pentru Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

Duminică, 26 octombrie

09:30-12:30 → Sfânta Liturghie la Altarul de Vară

17:00-21:00 → Priveghere pentru Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou

Luni, 27 octombrie

09:30-12:30 → Sfânta Liturghie arhierească (Patriarh + alţi ierarhi)

17:00-21:30 → Priveghere pentru Sfântul Ierarh Iachint şi Cuv. Teofana Basarab

Marți, 28 octombrie

09:30-12:30 → Sfânta Liturghie

16:00-18:00 → Vecernie & Paraclis

Miercuri, 29 octombrie

09:00-10:30 → Sfânta Liturghie

16:00-18:30 → Vecernie & Paraclis

Traseul procesiunilor din 2025

Traseul 1 – De la Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon - Nou

- Plecare de la Biserica Sfântul Spiridon-Nou (bulevardul Regina Maria)

- Străbate bulevardul Regina Maria

- Continuă pe strada 11 Iunie

- Urmează Dealul Patriarhiei Române

- Sosire: Catedrala Patriarhală, unde are loc întâlnirea cu al doilea grup de pelerini

Traseul 2 – De la Catedrala Mitropolitană Sfântul Gheorghe - Nou

- Plecare de la Biserica Sfântul Gheorghe - Nou (kilometrul zero al Capitalei, zona Universitate)

- Se merge pe Calea Victoriei

- Se trece prin splaiul Independenței

- Se urcă pe Dealul Patriarhiei Române

- Sosire: Catedrala Patriarhală, unde cele două coloane se unesc

Zeci de mii de credincioşi, la moaştele Sf. Dimitrie cel Nou

Zeci de mii de credincioşi s-au închinat deja la moaştele Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucurestilor. Raclele a şase sfinţi au fost purtate astăzi pe străzile Capitalei şi au fost binecuvântate de Patriarhul Daniel. Programul este unul special în acest an, astfel că pelerinii vor putea să se roage pe Dealul Patriarhiei până în seara de 29 octombrie.

Sfintele moaște vor rămâne la baldachinul sfinților, aici, până în seara de 29 octombrie, până la închinarea ultimului pelerin. Și pentru că pe 26 octombrie are loc sfințirea picturii Catedralei Naționale, abia pe 27 octombrie aici, la Patriarhie, va fi oficiată liturghie de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu Sanctitatea Sa Bartolomeu I al Constantinopolului.

Sf. Dimitrie cel Nou este ocrotitorul Bucureştiului

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, numit și Dimitrie Basarabov este considerat ocrotitorul spiritual al Bucureștiului și unul dintre cei mai iubiți sfinți ai României. El este prăznuit anual pe 27 octombrie, iar moaștele sale se află la Catedrala Patriarhală din București.

Originar din satul Basarabov, aflat pe malul Dunării, în apropiere de Ruse, Bulgaria de astăzi, Sfântul Dimitrie a trăit în secolul al XIII-lea o viață simplă, plină de rugăciune și smerenie. A fost păstor de vite, iar mai târziu s-a retras într-o peșteră, ducând o existență de sihastru. După moartea sa, trupul a rămas neputrezit, fiind descoperit în mod miraculos de localnici, la ani buni după trecerea sa la Domnul.

Moaștele au fost păstrate mult timp în locul natal, însă au fost aduse la București în anul 1774, în timpul războiului ruso-turc. Generalul rus Petru Saltîkov, impresionat de evlavia românilor, a decis, la cererea mitropolitului Grigorie II al Țării Românești, ca sfintele relicve să rămână în Capitală. De atunci, Sfântul Dimitrie este ocrotitorul Bucureștiului.

De-a lungul secolelor, credincioșii i s-au rugat în momente de cumpănă, iar numeroase minuni și vindecări au fost atribuite mijlocirii sale. În timpul epidemiilor, războaielor și calamităților, oamenii au venit la racla sfântului, cerându-i ajutor și izbăvire.

Astăzi, moaștele sale sunt așezate într-o racla de argint aurit, în Catedrala Patriarhală din București. În fiecare toamnă, în jurul zilei de 27 octombrie, are loc marele pelerinaj „Calea Sfinților”, când racla este scoasă în curtea Catedralei pentru închinarea pelerinilor.

Pentru bucureșteni, Sfântul Dimitrie rămâne un simbol al credinței și speranței. Mulți credincioși spun că vin an de an la racla sa „ca la un prieten apropiat, care le ascultă necazurile și îi mângâie”.

Astfel, sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, din 27 octombrie 2025, reunește tradiția, credința și dragostea unui oraș întreg față de cel care, de aproape 250 de ani, îi este ocrotitor și păzitor.

