A început procesul în cazul furtului Coifului de la Coţofeneşti şi al brăţărilor de aur

A început procesul celor trei bărbați acuzați de furtul Coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice de aur în Țările de Jos. Cazul a atras atenția internațională după jaful spectaculos din 2025 de la Muzeul Drents.

de Redactia Observator

la 14.04.2026 , 13:09
Procuror vorbind despre jaful de artă de la Muzeul Drents - Profimedia

În ianuarie 2025, hoţii au provocat o explozie pentru a pătrunde în Muzeul Drents din Assen (nord-est) şi au spart vitrinele pentru a sustrage Coiful de la Coţofeneşti, datând din secolul al IV-lea î.Hr., şi trei brăţări dacice de aur, obiecte de o valoare inestimabilă.

Acest jaf a stârnit indignare în România, care împrumutase obiectele muzeului olandez, şi a dat naştere unei ample operaţiuni de căutare a poliţiei pentru recuperarea comorii dispărute, aminteşte AFP.

Hoţii arestaţi după câteva zile

Articolul continuă după reclamă

Deşi cei trei hoţi au fost arestaţi după câteva zile, locul unde se afla prada a rămas mult timp necunoscut. În cele din urmă, la începutul lunii aprilie, autorităţile olandeze au anunţat că au găsit coiful şi două dintre cele trei brăţări, pe care le-au prezentat în cadrul unei conferinţe de presă, la muzeu.

Cu excepţia unei uşoare urme de lovitură pe suprafaţa coifului, obiectele, predate autorităţilor române, erau în stare excelentă. Locul în care se află a treia brăţară de aur rămâne necunoscut.

Aceste obiecte antice au fost recuperate după ce autorităţile au încheiat un acord cu doi dintre suspecţi. Cel de-al treilea a negat orice implicare în această spargere.

Cei trei bărbaţi, identificaţi drept Jan B. (21 de ani), Douglas Chesley W. (37 de ani) şi Bernhard Z. (35 de ani), sunt urmăriţi penal pentru furt şi distrugerea bunurilor muzeului.

Aceste comori arheologice erau împrumutate de la Muzeul Naţional de Istorie a României, al cărui director a fost concediat la scurt timp după furt. Guvernul olandez a pus deoparte 5,7 milioane de euro pentru cazul în care ar trebui să plătească despăgubiri României, notează AFP, potrivit Agerpres.

Mai multe galerii şi muzee olandeze au fost ţinta hoţilor, în special în noiembrie anul trecut, când au fost furate opere de Andy Warhol, sau în 2020, când a fost furat un Van Gogh.

Aceste spargeri au stârnit apeluri pentru întărirea măsurilor de securitate în vederea unei mai bune protecţii a operelor de artă de mare valoare.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

coiful dacic olanda furt muzeul drents
Înapoi la Homepage
Ce salariu avea Leonard Doroftei în Canada, atunci când abia putea mânca
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip”
Top 5 lucruri pe care trebuie să le știi despre Peter Magyar, noul prim-ministru al Ungariei. Trei dintre ele au legătură cu sportul: a promis că schimbă totul după ce câștigă alegerile
Prima țară din UE în care președintele Parlamentului anunță referendum pentru ieșirea din NATO
Bebelușul unui român, găsit printre droguri, mucegai și gunoaie. Scene greu de imaginat în Roma
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi observat scumpiri la alimente şi servicii după cele de la pompă?
Observator » Evenimente » A început procesul în cazul furtului Coifului de la Coţofeneşti şi al brăţărilor de aur
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.