Caz cumplit în Germania, unde o fetiţă de 6 ani a fost răpită şi abuzată de un român de 31 de ani, la cel mai mare parc de distracţii din ţară, Europa Park. Poliţiştii au descins la locuinţa agresorului, însă a reuşit să dispară la timp. Ofiţerii cred că individul a fugit în România. Pe numele său a fost emis un mandat internaţional de arestare. Poliţiştii români nu vor să dea detalii despre acest caz.

Fetiţa de 6 ani se afla cu părinţii la unul din cele mai mari parcuri de distracţii de pe continent, Europa Park, din Germania, al doilea ca popularitate după Disneyland. Familia era în zona bazinelor acvatice când fetiţa s-a pierdut. În aglomeraţia de acolo, copilul şi-a strigat disperat părinţii.

Românul de 31 de ani i-a promis să o ajute şi a ademenit-o în pădurea din apropierea piscinei. Acolo, ar fi supus-o unor abuzuri sexuale şi a abandonat-o. Fetiţa a fost găsită aproape de miezul nopţii de un localnic. Copilul mersese mai bine de cinci kilometri pe jos. Camerele de supraveghere ale parcului acvatic i-au ajutat pe agenţi să-l identifice pe agresor.

Românul, de negăsit

"Suntem în contact cu autorităţile şi poliţia, încercăm să-i ajutăm cât de mult putem. Poliţia ne informează cum să procedăm", a declarat Engelbert Gabriel, purtător de cuvânt al Rulantica.

Poliţiştii au intrat cu mandat de arestare în locuinţa românului. Acolo, i-au găsit hainele pe care le-a purtat în momentul agresiunii, dar nu şi actele de identitate. Ofiţerii cred că individul a fugit din Germania în România imediat după fapta sa. Acum, este căutat de poliţiştii din toată Europa, sub acuzaţia de act sexual cu un minor.

"Continuăm să-l căutăm pe bărbat, despre care presupunem că a fugit în ţara sa de origine, România. Prin urmare, am cerut un mandat internaţional de arestare", a declarat Wolfgang Kramer, poliţist.

Bărbatul are o constituţie atletică, păr negru şi scurt, cu barbă deasă. Românul este cunoscut poliţiştilor din Rust. A fost reţinut de mai multe ori pentru furt şi tâlhărie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Spuneți "La mulți ani!" și de Adormirea Maicii Domnului? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰