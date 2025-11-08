A lăsat turma să pască unde nu trebuie, acum riscă închisoare. Cioban, reținut pentru prejudiciul creat de oi

Un cioban din Alba Iulia a fost reținut pentru 24 de ore și a ajuns în arestul Poliției, după ce a permis unei turme de oi să pătrundă pe un teren cultivat cu floarea soarelui. Potrivit autorităților, animalele au provocat pagube estimate la zeci de mii de lei, iar ciobanul este cercetat penal pentru distrugere, conform News.ro.

Poliţiştii au intervenit după ce, în zilele de 5 şi 6 noiembrie, un cioban a intrat cu o turmă de oi pe o parcelă de teren de pe raza localităţii Ighiu, teren cultivat cu floarea-soarelui.

Ciobanul a fost identificat în persana unui bărbat de 30 de ani din Alba Iulia.

El a fost inculpat pentru distrugere, prejudiciul cauzat de animalele pe care păzea ridicându-se la 67.500 de lei.

Ciobanul a fost reţinut şi şi-a petrecut noaptea de vineri spre sâmbătă în arest.

