Judeţul din România promovat la cel mai mare târg de turism din lume, cu experiențe urbane și turism rural

Judeţul Timiş a fost promovat în aceste zile la unul dintre cele mai importante evenimente internaționale din industria turismului, prin intermediul standului oficial al Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), relatează Mediafax.

Judeţul din România promovat la cel mai mare târg de turism din lume - Sursa: Facebook/ Visit Timiș

Participarea a fost realizată de organizația "Visit Timiș", care a prezentat publicului internațional oferta turistică integrată a județului.

Vizitatorii au avut ocazia să descopere diversitatea experiențelor turistice din Timiș, de la patrimoniul cultural și experiențele urbane, până la turismul rural, natura autentică și tradițiile gastronomice ale regiunii Banat.

Proiectul este inițiat de Consiliul Județean Timiș și implementat de Visit Timiș, în parteneriat cu mai multe organizații și instituții locale. Printre acestea se numără IGCAT, HORETIM, Universitatea de Științele Vieții "Regele Mihai I" din Timișoara, Produs în Banat, GAL Colinele Recaș, Asociația My Banat, Degustaria, CRIES - Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice & Solidare, The Village și Asociația GIDE.

Prin participarea la acest eveniment, reprezentanții județului își propun să crească vizibilitatea destinației Timiș pe piața internațională și să atragă mai mulți turiști interesați de experiențe culturale, natură și gastronomie locală.

Denisa Vladislav Like

