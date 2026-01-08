Accident cumplit produs într-o comună din Cluj. Un bărbat a fost lovit de o maşină, iar şoferul a crezut că trece peste o haină aruncată în drum. Aşa că a continuat să conducă prin sat, cu victima agăţată între roţi. Când şi-a dat seama ce s-a întâmplat, şoferul a abandonat autoturismul şi a fugit.

Şoferul a fost prins în aceeași seară și reținut pentru 24 de ore. Acesta le-ar fi spus politiștilor că a crezut că trece cu mașina peste o haină aflată pe șosea și nu și-a dat seama că de fapt era un consătean. Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere însă îl contrazic.

În imagini se vede cum autoturismul șoferului trage pe dreapta în fața unei benzinării după ce a condus cu trupul sub mașină prin sat. Șoferul coboară, merge în partea din fața autoturismului, își privește bara, după care se uită sub mașină, momentul în care cel mai probabil a observat trupul bătrânului. Nu a anunțat autoritățile, ci a urcat din nou în mașină și și-a continuat drumul.

A venit până în Cluj-Napoca, aici unde a abandonat autoturismul, iar mai apoi s-a întors în comuna Ceanu Mare, acolo unde a avut loc accidentul și unde locuiește. Un alt localnic a găsit trupul bătrânului în fața benzinăriei și a sunat la 112, dar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

Imediat după ce a fost prins, şoferul a fost testat, atât cu aparatul etilotest, a fost testat și pentru droguri, însă rezultatele au fost negative. Trupul victimei a fost transportat la IML Cluj, unde îi va fi efectuată necropsia. Anchetătorii vor să afle dacă victima a decedat la impactul cu autoturismul sau era decedat atunci când se afla întins pe sosea, după cum spune şoferul, și mașina a trecut peste el.

