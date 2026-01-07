O familie a trăit o experienţă incredibilă, după ce a primit vestea că că fiul lor a murit într-un accident rutier, doar ca să descopere câteva săptămâni mai târziu că acesta era în viață.

O familie a descoperit că fiul care "a murit într-un accident rutier" este viu. Cum a fost posibil - Profimedia

Poliția a declarat că Trevor Wynn, în vârstă de 17 ani, fusese ucis într-un accident tragic, dar adolescentul era de fapt în viață într-un spital.

Poliția din South Yorkshire a declarat că băiatul a murit cu puțin timp înainte de ora 3 dimineața, pe 13 decembrie, în urma unei coliziuni în Rotherham. Polițiștii le-au spus celor dragi că adolescentul, cunoscut sub numele de TJ, din Worksop, Nottinghamshire, a murit.

Autoritățile ar fi descoperit ulterior confuzia șocantă, după ce băiatul s-a trezit din comă și le-a spus medicilor numele și data nașterii sale, relatează Mirror.

Articolul continuă după reclamă

Trevor a supraviețuit accidentului, dar, din păcate, alți doi adolescenți au murit.

Poliția din South Yorkshire a declarat autoturismul se deplasa către Dinnington, South Yorkshire, când a părăsit partea carosabilă.

Un tânăr de 18 ani pe nume Joshua Johnson și-a pierdut viața în coliziune, alături de o fată de 17 ani, al cărei nume nu este dezvăluit, care conducea. Poliția a crezut anterior că Joshua era sedat în spital, dar ulterior a descoperit că adolescentul care primea tratament era de fapt Trevor. Poliția a declarat că duminică au ieșit la iveală informații care au condus la efectuarea unor proceduri oficiale suplimentare de identificare - inclusiv la investigații criminalistice.

Familia lui Trevor a creat o pagină GoFundMe când a crezut că băiatul lor era mort și a distribuit actualizarea online. În cadrul strângerii de fonduri, familia a scris: "Dorim să abordăm un lucru deschis și sincer. În urma confirmării recente, a ieșit acum la iveală că TJ este în viață. Poliția a făcut inițial o greșeală și a identificat persoana greșită, iar noi am fost informați greșit la momentul respectiv. Acest lucru a fost clarificat ulterior și vrem să fim complet transparenți cu toți cei care ne-au susținut. Ne concentrăm acum pe a-l ajuta pe TJ să se recupereze și să se reabiliteze și pe a-i sprijini familia cu costurile foarte reale cu care se confruntă în această perioadă incredibil de dificilă."

Familia sa a spus că adolescentul a trecut printr-o "situație gravă, care i-a schimbat viața" și are un drum lung de parcurs până la recuperare. Au spus că aceasta va include îngrijire medicală, reabilitare, călătorie, cazare și cheltuieli familiale.

Ei au adăugat: "Înțelegem că această veste poate fi un șoc și apreciem răbdarea, bunătatea și sprijinul continuu al tuturor. Fiecare distribuire, donație și mesaj a venit dintr-un loc de iubire - și această iubire este încă necesară acum mai mult ca niciodată."

O înmormântare pentru Trevor era așteptată să aibă loc vinerea aceasta - până când s-a aflat că era încă în viață.

Șeful adjunct al poliției Colin McFarlane a declarat: "Evident, acest lucru a fost un șoc imens pentru toată lumea și recunoaștem trauma suplimentară pe care o poate provoca. Îl sprijinim pe Trevor și pe toate familiile în această perioadă și am angajat agenții specializate pentru a oferi acest sprijin. De asemenea, m-am oferit să mă întâlnesc cu ambele grupuri de părinți, deoarece sunt sigur că vor avea multe întrebări, la majoritatea cărora nu putem încă să răspundem, dar suntem absolut dedicați să înțelegem cum s-a întâmplat acest lucru, astfel încât să nu se mai întâmple. Am luat decizia de a ne adresa Biroului Independent pentru Conduita Poliției (IOPC) pentru a analiza rolul nostru în procesele de identificare care au fost urmate în urma accidentului rutier. Vom coopera pe deplin în orice anchetă ulterioară și vom fi îndrumați de IOPC în ceea ce privește următorii pași pentru a determina cum s-a întâmplat acest lucru și cum ne putem asigura că acest lucru nu se va mai întâmpla niciodată în viitor."

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Impozite mai mari pentru maşini hibrid, decât pentru cele vechi. Vi se pare corect? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰