Video A murit lângă soţia sa, după ce maşina în care se aflau a intrat într-un TIR pe o şosea din Caraș-Severin

Tragedie pe o şosea din Caraș-Severin. Un bărbat de 68 de ani și-a pierdut viața, iar soția sa, în vârstă de 69 de ani, a ajuns la spital, după un accident grav. 

de Redactia Observator

la 28.09.2025 , 09:33

Mașina condusă de bărbat s-a ciocnit violent cu un TIR, iar cei doi soți au rămas încarcerați între fiarele autoturismului. Pe lângă echipajele de salvare, la faţa locului a mai venit şi un elicopter SMURD.

Din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare, șoferul nu a mai putut fi salvat. Soţia a fost transportată la spital pentru îngrijiri. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.

