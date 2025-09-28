Tragedie pe o şosea din Caraș-Severin. Un bărbat de 68 de ani și-a pierdut viața, iar soția sa, în vârstă de 69 de ani, a ajuns la spital, după un accident grav.

Mașina condusă de bărbat s-a ciocnit violent cu un TIR, iar cei doi soți au rămas încarcerați între fiarele autoturismului. Pe lângă echipajele de salvare, la faţa locului a mai venit şi un elicopter SMURD.

Din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare, șoferul nu a mai putut fi salvat. Soţia a fost transportată la spital pentru îngrijiri. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.

