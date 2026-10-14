Condamnată la moarte pentru o postare online. Povestea studentei din Iran acuzată de "insultarea profetului"

O femeie de 23 de ani din Iran a fost condamnată la pedeapsă cu moartea. În urma unor postări făcute de aceasta pe rețelele de socializare, statul a acuzat-o de blasfemie.

O femeie de 23 de ani din Iran a fost condamnată la pedeapsă cu moartea. În urma unor postări făcute de aceasta pe rețelele de socializare, statul a acuzat-o de blasfemie.

O femeie de origine iraniană a fost condamnată la pedeapsa cu moartea, în urma unei postări pe rețelele de socializare. Organizațiile pentru drepturile omului atrag atenția asupra faptului că Teheranul recurge tot mai des la astfel de sancțiuni.

Peste 600 astfel de condamnări au fost făcute în ultimul an în Iran.

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Cine este Najmeh Amini

Najmeh Amini, femeia de 23 de ani din Iran, era studentă la contabilitate, iar acum s-ar afla după gratii în închisoarea Vakilabad, din orașul Mashhad.

Tânăra a fost condamnată la peste 12 ani de închisoare și la moarte, în două dosare diferite aflate pe rolurile a două instanțe: una revoluționară și una penală.

Ce acuzații i-au fost aduse iraniencei

O sursă apropiată familiei lui Amini a declarat pentru organizația "Human Rights Activists in Iran", cu sediul în SUA, că Amini a fost condamnată la moarte sub acuzația de "sab ol-nabi", prin traducere însemnând „insultarea profetului”.

În cel de-al doilea dosar, ea este condamnată la 12 ani, șase luni și o zi de închisoare, iar acuzațiile includ acțiuni împotriva securității naționale și răspândirea de propagandă împotriva regimului.

Najmeh Amini a fost arestată în urma protestelor violente din ianuarie, inițiate împotriva regimului, care s-au soldat cu victime. Atunci, mii de persoane ar fi fost omorâte, în timp ce presa iraniană raporta că 50.000 de protestatari ar fi fost reținuți.

Care poate fi calea de atac. Apelul studentei din Iran

Luna trecută, Amini reușea să transmită din închisoare o înregistrare audio, prin care făcea apel la o intervenție internatională. Tânăra a solicitat ONU, avocaților și organizațiilor pentru drepturile omului să îi investigheze cazul.

"Nu vreau să mă transform astăzi într-o eroină. Vreau un singur lucru: să fiți vocea mea. Sunt o tânără nevinovată, cu atâtea speranțe și vise. Am părinți care mă așteaptă. O familie care, în fiecare noapte, din teama de a mă pierde, își transformă noaptea în dimineață", a transmis Amini, din închisoarea iraniană.

Organizația Iran Human Rights, cu sediul la Oslo, avertizează că, numai în acest an, au fost deja executate peste 600 de persoane. Militanții pentru drepturile omului mai atrag atenția că autoritățile iraniene recurg din ce în ce mai des la pedeapsa capitală pentru a instaura frica și a opri disidența.