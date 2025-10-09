A păcălit 12 femei pentru a-şi alimenta dependenţa de păcănele. Român, condamnat la închisoare în Austria

Un român în vârstă de 26 de ani a fost condamnat definitiv la doi ani de închisoare, dintre care opt luni cu executare, în Austria. Acesta a înșelat 12 tinere în patru ani, obținând de la ele 147.000 de euro prin metoda cunoscută drept "Love-Scamming".

Se pare că bărbatul își finanța dependența de jocuri de noroc folosind banii victimelor sale, a explicat judecătoarea Julia Nagy în motivarea sentinței de la Tribunalul din Viena. El a fost obligat de instanță să meargă la terapie pentru a-şi trata dependența și va fi supravegheat după eliberarea condiționată, potrivit presei din Austria.

Românul, care folosea un nume spaniol, a obținut 147.000 de euro pretinzând că are nevoie urgentă de bani pentru operații dentare, cheltuieli de înmormântare sau reparații la mașină. A inventat chiar şi scenarii în care susţinea că a fost amendat şi că va fi expulzat dacă nu le plătește.

Victimele au suferit traume profunde

Pentru a nu le da de bănuit, individul, care şi-a cunoscut victimele pe mai multe platforme de dating, a refuzat primele lor încercări de a-l ajuta. Procurorul l-a descris ca fiind "fără considerație, misogin și perfid". Judecătoarea a subliniat că victimele au fost manipulate emoțional și traumatizate pe termen lung: "Le-a frânt inimile. Nu mai au încredere în nimeni". Unele femei credeau că sunt într-o relație serioasă.

Românul se apără şi spune că, deşi a cerut într-adevăr bani, nu a făcut-o din răutate: "La început, relațiile erau doar sexuale. Că am luat bani, s-a întâmplat. Nu a fost planificat". Bărbatul spune că dependența de jocuri de noroc l-a dus în acest punct și că şi-a pierdut locul de muncă din aceeași cauză. Avocatul său a spus că femeile i-au dat banii de bunăvoie, uneori chiar "au insistat". El spera mereu că va câștiga la jocuri și că va putea returna sumele.

