Şoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de un copac de pe marginea şoselei. În autoturism se aflau două persoane, iar una dintre ele a rămas încarcerată.

În doar câteva minute, zona s-a umplut de echipaje de intervenție, iar pompierii au reușit să scoată victima din vehicul. Ambele persoane rănite au fost transportate la spital pentru îngrijiri, iar salvatorii au rămas la fața locului pentru a preveni izbucnirea unui incendiu.

