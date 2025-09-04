Antena Meniu Search
Video A pierdut controlul volanului şi s-a înfipt într-un copac. Accident cumplit în Arad

Accident cumplit, aseară, pe o stradă din Arad.

de Redactia Observator

la 04.09.2025 , 08:48

Şoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de un copac de pe marginea şoselei. În autoturism se aflau două persoane, iar una dintre ele a rămas încarcerată.

În doar câteva minute, zona s-a umplut de echipaje de intervenție, iar pompierii au reușit să scoată victima din vehicul. Ambele persoane rănite au fost transportate la spital pentru îngrijiri, iar salvatorii au rămas la fața locului pentru a preveni izbucnirea unui incendiu.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

