Poliţiştii au intervenit, miercuri, într-o comună din Dolj, după ce un bărbat şi-a ameninţat soţia şi apoi a rămas singur în casă cu cei patru copii.

Teroare pentru patru copii din Dolj. Tatăl cu arma în mână, încătuşat de polițiști

Când echipajele de intervenţie au ajuns la faţa locului, tatăl scandalagiu a ieşit cu o armă şi a ameninţat agenţii, care au ripostat cu două focuri de avertisment. Individul a tras apoi în direcţia oamenilor legii, fiind ulterior imobilizat. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Coşmarul prin care au trecut, însă, i-a traumatizat pe cei patru copii ai cuplului.

În imaginile surprinse în timpul intervenţiei se vede cum două fetiţe sar speriate în brațele unuia dintre polițişti, care apoi încearcă să-i liniştească pe micuţi.

Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pentru 5 zile, stabilind că există un risc iminent pentru siguranța familiei. De asemenea, au fost întocmite dosare penale pentru amenințare, uz de armă neletală și ultraj, iar cercetările sunt continuate sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova.

Ce spune Poliţia Dolj

"În dimineaţa de 25 iunie a.c., ora 05.11, polițiștii Secţiei 1 Poliție Rurală Melineşti au fost sesizați prin SNUAU 112, de către o femeie, de 36 de ani, din comuna Șimnicu de Sus, cu privire la faptul că ar fi fost amenințată de soțul său, care a rămas în locuință cu cei patru copii minori ai acestora.

La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Melineşti împreună cu apelanta, pătrunzând în curtea imobilului prin escaladarea gardului împrejmuitor. La vederea polițiștilor, bărbatul a ieşit din locuință, cu o armă în mână și ar fi adresat amenințări poliţiştilor.

Având în vedere acest aspect, deși polițiștii au efectuat somațiile legale, barbatul nu s-a conformat, fiind efectuate două focuri de avertisment în plan vertical. Bărbatul a continuat acțiunile, trăgând cu arma în direcția polițiștilor, după care a intrat în locuinţă. Ulterior a ieșit din locuință, continuând să adreseze amenințări la adresa poliţiştilor. La fața locului au fost direcționate mai multe echipaje de poliție, bărbatul fiind imobilizat și condus la sediul Poliției, pentru cercetări. În urma folosirii armamentului de către polițiști, nu au rezultat victime omeneşti sau pagube materiale.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și uz de armă neletală. Totodată, a fost informat procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj. De asemenea, polițiștii au întocmit formularul de evaluare a riscului, reieșind risc iminent, pe numele bărbatului fiind astfel emis un ordin de protecție provizoriu, pentru 5 zile. Cercetările sunt continuate de polițiști, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, urmând a fi dispuse măsuri legale. La activități au participat și polițiști ai secțiilor de poliție urbane din Craiova, Biroului Rutier Craiova, serviciilor pentru acțiuni speciale, investigaţii criminale, arme, explozivi și substanțe periculoase și criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj", au transmis reprezentanţii IPJ Dolj.

