Un bărbat de 24 de ani din Capitală a fost reţinut de poliţişti după ce s-ar fi dat drept avocat pe un site de matrimoniale pentru a câştiga încrederea bărbaţilor. Nu a durat mult până când şi-a găsit victima, un bărbat cu patru ani mai mare. După ce s-a mutat cu noul partener, escrocul a reuşit să-l lase fără bani dar şi dator vândut.

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în București, și ulterior au reținut un bărbat, în vârstă de 24 de ani, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic și fraudă informatică.

Relație începută pe un site de întâlniri destinat persoanelor gay

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în perioada decembrie 2024 – februarie 2025, prin accesarea ilegală a telefonului mobil și a unei aplicații bancare de tip HomeBank, precum și prin utilizarea datelor personale, tânărul ar fi contractat două credite bancare în numele unui alt bărbat, cu care avea o relație amoroasă. Creditele au o valoare totală de aproximativ 100.000 de lei.

Surse judiciare au declarat că bărbatul de 24 de ani a intrat pe un site de întâlniri pentru persoane gay, a abordat un alt bărbat, de 28 de ani, și s-a dat drept avocat – nu pentru că exercita această profesie, ci pentru a-i câștiga încrederea. Apoi l-a făcut pe bărbat să se îndrăgostească, s-au mutat împreună, iar ulterior i-a luat telefonul. Folosind accesul la dispozitiv, a făcut online cele două credite de nevoi personale. Pentru ca iubitul să nu observe, a schimbat datele de autentificare din aplicația bancară, astfel încât aceasta să nu o mai poată accesa de pe telefon și să nu vadă că are două credite active.

Cardul victimei, înregistrat pe telefonul său

Ulterior, și-a înregistrat cardul iubitului pe propriul telefon și și-a creat un card virtual, pentru a putea intra în posesia banilor.

Polițiștii au făcut percheziții, miercuri, la bărbatul de 24 de ani, unde au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

Persoana bănuită a fost depistată și dusă la audieri, iar ulterior, față de aceasta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca, în cursul zilei de joi, să fie prezentată magistraților cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Serviciului Combaterea Infracțiunilor Informatice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic și fraudă informatică.

