Un incident violent a avut loc într-o parcare din Tecuci. Un şofer, care a intrat în conflict cu mai mulţi tineri, a încercat să scape de ei şi a lovit cu maşina peretele unui magazin apoi un autoturism. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar poliţia investighează acum cazul.

Totul s-a întâmplat într-o parcare a unui magazin de pe strada 1 Decembrie 1918 din Tecuci. Conflictul ar fi pornit de la o discuție în contradictoriu, dar a degenerat rapid. Unul dintre șoferii care a încercat să scape după ce ar fi fost lovit cu pumnul în față a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-un perete, iar apoi a mai acroșat un alt autoturism.

Scenele au fost surprinse de martori, iar imaginile arată haosul din parcare în timp ce participanții la scandal își împart pumni și încearcă să fugă.

Polițiști au intervenit și au deschis o anchetă. Cinci bărbați cu vârste cuprinse între 19 și 27 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore, iar ulterior judecătorul de drepturi și libertăți a decis plasarea acestora sub control judiciar pentru 60 de zile. Tinerii sunt acuzați de tulburarea liniștii și ordinii publice.

Nimeni nu a fost rănit, însă incidentul s-a soldat cu pagube materiale.

Cristina Niță

