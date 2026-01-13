Un cuplu din Craiova a trecut în doar două zile de la fericire supremă la durere crâncenă. Bebeluşul lor s-a stins fulgerător la o clinică privată, acolo unde mama născuse, şi nimeni nu ştie de ce. Părinții, ambii stomatologi, îi acuză pe medici că nu le-au îngrijit copilul corespunzător. Aşa că au depus plângere la Colegiul Medicilor, dar şi la poliţie, cu atât mai mult cu cât, spun ei, sarcina a decurs fără probleme. În replică, reprezentanţii spitalului spun că mama nu a fost monitorizată de ei pe parcursul celor 9 luni.

Un dosar medical ca la carte pentru un copil care a trăit doar două zile. După primele analize de rutină ale bebeluşului, au apărut şi problemele. "Rezultatele au ieșit că proteina C reactivă era mărită, un pic mai mare, ni s-a transmis că o să facă medicație. Nu știm nici în momentul de față ce i s-a administrat. Ziua următoare la ora 8 am primit informare din cadrul spitalului că copilul se afla în manevre de resuscitare de o oră fără să ne anunțe. După jumătate de oră au chemat și echipajul de pe ambulanță la cererea mea", a declarat Radu Duculescu, tatăl bebeluşului.

Familia aşteaptă acum necropsia băieţelului

Radu şi Simona şi-au unit destinele anul trecut şi abia aşteptau să devină părinţi. Acum caută disperaţi răspunsuri de la clinica privată unde tânăra a născut şi şi-a monitorizat permanent sarcina. "S-a născut sănătos, a mâncat tot, l-am văzut pe video. Incompetenți, incompetenți! Să plătească! A zis să ne ducem la morgă că e acolo, fără empatie, nimic", a declarat bunicul copilului. Familia aşteaptă acum necropsia băieţelului, singura care poate să facă lumină în acest caz. Până atunci, părinţii îşi cer dreptatea în instanţă. "Nu ni s-a transmis absolut nimic, nu se ştie cauza decesului", a declarat Radu Duculescu, tatăl bebeluşului.

"Procedurile au fost deja demarate s-a făcut plângere penală la poliție și de asemenea la Colegiul Medicilor. Nu avem nici măcar un certificat constatator al nașterii, nu avem bilet de externare, certificat de deces", a declarat Oana Bărbulescu, avocat. "Acesta reclamă o conduită medicală necorespunzătoare a personalului din cadrul unei clinici medicale din Craiova. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă", a declarat Mihaela Sadoveanu, purtător de cuvât IPJ Dolj. Familia se pregăteşte acum de înmormântare.

