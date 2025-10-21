Un accident rutier mai puţin obişnuit, dar care putea fi tragic, a fost surprins de o cameră de bord în Timişoara.

În imagini se vede cum un cap tractor nu observă autoturismul care circula pe prima bandă şi intră direct în el.

Şoferul camionului târăşte autoturismul până în următoarea intersecţie şi abia apoi opreşte. În urma impactului, un bărbat de 68 de ani a fost transportat la spital.

