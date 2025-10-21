Antena Meniu Search
Video Accident bizar în Timişoara. Un cap tractor a târât zeci de metri o maşină, până la prima intersecţie

Un accident rutier mai puţin obişnuit, dar care putea fi tragic, a fost surprins de o cameră de bord în Timişoara.

de Redactia Observator

la 21.10.2025 , 19:36

În imagini se vede cum un cap tractor nu observă autoturismul care circula pe prima bandă şi intră direct în el.

Şoferul camionului târăşte autoturismul până în următoarea intersecţie şi abia apoi opreşte. În urma impactului, un bărbat de 68 de ani a fost transportat la spital.

