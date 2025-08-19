Antena Meniu Search
Accident bizar pe A1, Bucureşti - Piteşti: o maşină a lovit doi pietoni. Victimele au decedat

O mașină a lovit doi pietoni pe autostrada A1 București-Pitești. Accidentul s-a produs marți dimineață. Circulația prin zonă este îngreunată.

UPDATE: Cele două victime au decedat.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că "pe autostrada A1 București-Pitești, la kilometrul 41, pe sensul de mers spre Pitești, în apropierea localității Vânătorii Mici, din județul Giurgiu, un ansamblu de vehicule a acroșat doi pietoni care se aflau pe partea carosabilă".

Potrivit primelor informații, persoanele au suferit răni grave, fiind asistate medical la fața locului. Traficul rutier este oprit pe banda de urgență și prima bandă. Se circulă cu viteză redusă pe banda nr. 2, mai anunță Infotrafic. Circulația va reveni la normal pe parcursul dimineții.

