Un bărbat de 26 de ani a ajuns la spital, după ce patru maşini s-au ciocnit aproape de o trecere de pietoni. Acesta trecerea strada în momentul impactului şi doar o minune l-a ferit de tragedie.

La faţa locului au ajuns mai multe echipaje de poliţie şi pompieri, însă, din fericire, niciun şofer nu a suferit răni grave şi nu au avut nevoie de descarcerare.

