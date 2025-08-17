Video Accident cu 4 maşini în Botoşani. Doar o minune a făcut ca doar un pieton să se aleagă cu răni uşoare
Accident cumplit aseară într-o localitate din Botoşani.
Un bărbat de 26 de ani a ajuns la spital, după ce patru maşini s-au ciocnit aproape de o trecere de pietoni. Acesta trecerea strada în momentul impactului şi doar o minune l-a ferit de tragedie.
La faţa locului au ajuns mai multe echipaje de poliţie şi pompieri, însă, din fericire, niciun şofer nu a suferit răni grave şi nu au avut nevoie de descarcerare.
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰