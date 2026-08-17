Accident cu 7 maşini pe A2, în judeţul Constanţa. Circulaţie restricţionată spre Bucureşti
Şapte autovehicule au fost implicate, luni, într-un accident rutier produs pe autostrada A2, în zona localităţii Valea Dacilor, judeţul Constanţa, fără a se înregistra victime. Circulaţia rutieră este însă restricţionată pe sensul spre Bucureşti, iar valorile de trafic sunt ridicate, astfel că s-au format coloane de maşini între localităţile Murfatlar şi Valea Dacilor.
Potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române, pe autostrada A 2 Bucureşti - Constanţa, la kilometrul 190, în zona localităţii Valea Dacilor, judeţul Constanţa, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate 7 autovehicule, pe sensul de mers către Capitală, scrie News.ro
În urma accidentului, nu s-au înregistrat victime.
Circulaţia rutieră este restricţionată pe banda 2 a direcţiei Constanţa - Bucureşti, desfăşurându-se pe prima bandă şi cea de urgenţă. Valorile de trafic fiind ridicate, fiind formată coloană de autovehicule între localităţile Murfatlar şi Valea Dacilor.
Se estimează reluarea circulaţiei în jurul orei 13:00.