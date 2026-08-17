Şapte autovehicule au fost implicate, luni, într-un accident rutier produs pe autostrada A2, în zona localităţii Valea Dacilor, judeţul Constanţa, fără a se înregistra victime. Circulaţia rutieră este însă restricţionată pe sensul spre Bucureşti, iar valorile de trafic sunt ridicate, astfel că s-au format coloane de maşini între localităţile Murfatlar şi Valea Dacilor.

Accident cu 7 maşini pe A2, în judeţul Constanţa. Circulaţie restricţionată spre Bucureşti - Shutterstock

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române, pe autostrada A 2 Bucureşti - Constanţa, la kilometrul 190, în zona localităţii Valea Dacilor, judeţul Constanţa, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate 7 autovehicule, pe sensul de mers către Capitală, scrie News.ro

În urma accidentului, nu s-au înregistrat victime.

Circulaţia rutieră este restricţionată pe banda 2 a direcţiei Constanţa - Bucureşti, desfăşurându-se pe prima bandă şi cea de urgenţă. Valorile de trafic fiind ridicate, fiind formată coloană de autovehicule între localităţile Murfatlar şi Valea Dacilor.

Articolul continuă după reclamă

Se estimează reluarea circulaţiei în jurul orei 13:00.