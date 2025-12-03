Antena Meniu Search
Accident cu cinci mașini pe Calea Văcăreşti, în București. Unul dintre șoferi era băut

Cinci mașini au fost implicate într-un accident pe Calea Văcărești, din Sectorul 4 al Capitalei. Unul dintre șoferii implicați în accident era băut.

de Redactia Observator

la 03.12.2025 , 09:39

Potrivit Brigăzii Rutiere, accidentul a avut loc marți seara, în jurul orei 22.10 pe Calea Văcărești, sector 4, fiind implicate cinci mașini.

Primele date arată că șoferul unei mașini, un bărbat în vârstă de 20 de ani, care se deplasa pe Calea Văcărești dinspre Șoseaua Mihai Bravu către Șoseaua Olteniței, când a ajuns în dreptul imobilului nr. 338, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a lovit un autovehicul, condus de o femeie în vârstă de 58 de ani, care se deplasa pe același sens de mers.

Din impact, cea de-a doua mașină a fost proiectată în alte două autovehicule, conduse de un bărbat în vârstă de 52 de ani și un bărbat în vârstă de 33 de ani, care se aflau pe același sens de mers, precum și într-un autovehicul ce se afla staționat în parcarea amenajată din proximitatea imobilului cu nr. 338.

În urma impactului, o femeie în vârstă de 58 de ani, care conducea unul dintre autovehiculele implicate, a fost rănită și a fost transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Toți șoferii au fost testați cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,11 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru bărbatul în vârstă de 52 de ani și „zero” pentru ceilalți.

În continuare se efectuează cercetări de către polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și condițiilor producerii accidentului rutier.

