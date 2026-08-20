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Accident cumplit pe DN1. O persoană a fost găsită carbonizată într-o mașină cuprinsă de flăcări

Accident cumplit pe DN1. O persoană a fost găsită carbonanizată într-o maşină care a luat foc Accident cumplit pe DN1. O persoană a fost găsită carbonanizată într-o maşină care a luat foc - Sursa: Profimedia
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Denisa Vladislav | Timp citire: 1 minut
Publicat la 20.08.2026, 21:20 | Modificat la 20.08.2026, 21:38

Un accident teribil s-a produs joi seara pe DN1. O mașină a luat foc în afara șoselei, în interior a fost găsită o persoană carbonizată.

Accidentul s-a produs pe DN1 în județul Brașov.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a informat că pe DN 1A, localitatea Săcele, județul Brașov, un autoturism a părăsit carosabilul și a luat foc. În interior a fost identificată o persoană carbonizată.

Incendiul este lichidat. Traficul se desfășoară pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea polițiștilor, au precizat cei de la Infotrafic. 

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Denisa Vladislav
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