Accident cumplit pe DN1. O persoană a fost găsită carbonizată într-o mașină cuprinsă de flăcări
Accident cumplit pe DN1. O persoană a fost găsită carbonanizată într-o maşină care a luat foc - Sursa: Profimedia
Un accident teribil s-a produs joi seara pe DN1. O mașină a luat foc în afara șoselei, în interior a fost găsită o persoană carbonizată.
Accidentul s-a produs pe DN1 în județul Brașov.
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a informat că pe DN 1A, localitatea Săcele, județul Brașov, un autoturism a părăsit carosabilul și a luat foc. În interior a fost identificată o persoană carbonizată.
Incendiul este lichidat. Traficul se desfășoară pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea polițiștilor, au precizat cei de la Infotrafic.
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