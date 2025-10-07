Accident de groază în Argeş, BMW transformat în morman de fiare. Două victime, şoferul în stare critică

Un accident rutier s-a produs marți, în comuna Leordeni, județul Argeș. Un autoturism a fost implicat într-un eveniment grav de circulație.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Topoloveni, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat, sprijiniți de două echipaje SAJ.

Potrivit informațiilor furnizate de ISU Argeș, echipajele medicale au găsit două victime, dintre care una în stare de inconștiență. Paramedicii SMURD au acordat îngrijiri medicale unui bărbat conștient și cooperant, care prezenta traumatisme vizibile la nivelul capului.

Pompierii au acționat, de asemenea, pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor la locul accidentului, pentru evitarea producerii unor evenimente ulterioare.

Circumstanțele în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite de polițiști.

