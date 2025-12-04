Un bărbat de 30 de ani, aflat sub influența alcoolului, a intrat cu autoturismul într-o autospecială a poliției aflată în misiune în orașul Târgu-Neamț. Incidentul a fost sesizat de agentul de poliție aflat la volanul autospecialei, anunţă Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ.

Autospecială a poliţiei aflată în misiune la Târgu-Neamţ, lovită de un şofer beat criţă - Sursa:Hepta

"Din primele cercetări s-a constatat faptul că, în timp ce poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Târgu-Neamţ se deplasau către un apel, sesizat prin 112, un autoturism condus de un bărbat de 30 de ani, din Târgu-Neamţ, nu s-ar fi asigurat la efectuarea virajului la stânga, intrând în coliziune cu autospeciala de poliţie. (...) Ambii conducători auto au fost testaţi alcoolscopic, rezultatul indicând o valoare de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cazul bărbatului în vârstă de 30 de ani", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Ramona Ciofu.

În urma evenimentului rutier au rezultat doar pagube materiale, a precizat IPJ Neamţ.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului. Ulterior, acesta va fi prezentat procurorului pentru luarea unei măsuri preventive.

