Video Accident de groază în Buzău. Doi șoferi au murit, unul a fost găsit carbonizat după ce mașina a luat foc

Un grav accident rutier produs între două vehicule, în județul Buzău s-a soldat cu decesul ambilor șoferi. Mașina pe care unul dintre ei o conducea a fost cuprinsă de flăcări, iar bărbatul a fost scos carbonizat, de pompieri. Cel de-al doilea șofer a fost resuscitat fără rezultat de medici.

de Larisa Andreescu

la 16.03.2026 , 14:58
Pompierii buzoieni au intervenit luni după-amiază pentru gestionarea unui accident rutier produs pe DN2–E85, în zona localității Mihăilești.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău a transmis că în eveniment au fost implicate un autoturism și o autoutilitară. În urma impactului, autoturismul a fost cuprins de flăcări, iar în interior a fost identificată o persoană încarcerată, carbonizată.

Autoutilitara este puternic avariată, iar șoferul a fost găsit inconștient, fiind descarcerat de către pompieri și predat echipajului Serviciului de Ambulanță Județean, care a executat manevre de resuscitare, constatând ulterior decesul victimei.

Articolul continuă după reclamă
Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect pentru cititori.

accident buzau mihailesti carbonizat
