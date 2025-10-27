Accident cumplit pe un drum naţional din judeţul Harghita. Un bărbat de 38 de ani, pasager într-un vehicul, a murit, după ce maşina condusă de o femeie de 35 de ani s-a izbit violent de un alt autoturism, condus de un cetățean străin, în vârstă de 77 de ani, care venea din sens opus.

În urma impactului violent, ambele mașini s-au făcut zob, iar trei persoane au rămas încarcerate. Din păcate, însă, pentru pasagerul din mașina șoferiței nu s-a mai putut face nimic.

"Toate persoanele rănite au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorul auto, străin, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind zero. Întrucât starea de sănătate a conducătoarei auto nu a permis testarea la fața locului, acesteia îi vor fi recoltate probe biologice", spune Maria Plumbu, IPJ Harghita.

La sosirea echipajelor de salvare, bărbatul era deja în stop cardio-respirator.

