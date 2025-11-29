Accident de groază în Timişoara, un copil de 8 ani şi părinţii lui răniţi. Şoferul vinovat a fugit
O fetiţă de 8 ani şi ambii părinţi ai acesteia au fost răniţi şi duşi la spital, după ce şoferul unei maşini a intrat pe contrasens pe o stradă din Timişoara şi a provocat un accident rutier. Şoferul vinovat a fugit de la locul accidentului, iar acum poliţiştii îl caută.
Accidentul a avut loc sâmbătă, pe Splaiul Tudor Vladimirescu din Timişoara.
”La data de 29 noiembrie, un conducător auto a condus un autovehicul pe strada Splaiul Tudor Vladimirescu dinspre Podul Eroilor înspre Splaiul Sofocle, iar la un moment dat ar fi pătruns pe contrasens şi a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 39 de ani. În urma impactului au rezultat 3 victime, respectiv conducătorul auto de 39 de ani, o femeie de 39 de ani şi o fetiţă de 8 ani pasagere în acelaşi autoturism”, a transmis IPJ Timiş.
După producerea accidentului, şoferul BMW-ului a fugit.
"În cauză, se efectuează cercetări pentru identificarea acestuia, poliţiştii întocmind un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului", a mai precizat IPJ Timiş.
