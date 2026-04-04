Un şofer de 43 de ani a murit, după ce a intrat cu maşina într-un cap de pod. Momentul tragediei a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă, iar în imagini se observă cum bărbatul pierde controlul volanului şi intră în bucata de beton.

Impactul a fost atât de puternic, încât conducătorul auto a rămas încarcerat. Când au ajuns la faţa locului, medicii l-au găsit în stop cardiorespirator.

L-au resuscitat mai bine de oră, însă, în zadar. Nu l-au putut salva.

În autoturism se afla şi fiica sa de 17 ani. Aceasta este internată la spitalul judeţean, în stare grravă.

