Accident teribil în Munţii Şureanu din judeţul Hunedoara. Un bărbat de 43 de ani a fost transportat de urgenţă la spital, după ce s-a răsturnat cu ATV-ul. Fiind o zonă greu accesibilă, salvamontiştii au solicitat în sprijin şi un elicopter SMURD, astfel încât victima să fie dusă cât mai repede la spital. Bărbatul a suferit multiple traumatisme şi a rămas internat.

ISU Hunedoara a transmis că accidentul a avut loc în localitatea Petrila, zona ”Dealul Crucii”.

”Pentru că distanţa până la locul accidentului era mare, iar terenul fiind accidentat şi imposibil de parcurs cu autospecialele de intervenţie, s-a cerut sprijin aerian. La faţa locului, salvatorii au constatat că victima, un bărbat în vârstă de aproximativ 43 de ani, avea fracturi şi răni în urma căderii de pe ATV”, a transmis ISU Hunedoara.

După acordarea primului ajutor medical calificat şi pregătirea pentru transport aerian, victima a fost preluată de elicopterul SMURD şi transportată la UPU Petroşani.

