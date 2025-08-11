Accident grav în Mureș. Un bărbat a fost prins sub o mașină în timp ce o repara
Un bărbat din localitatea Botorca, județul Mureș, a trecut prin clipe de groază după ce a fost prins sub autoturismul pe care îl repara. Pompierii au intervenit de urgență pentru a-l salva, iar victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri.
Momente de panică într-o localitate din Mureș, unde un bărbat a fost surprins sub autoturismul pe care îl repara. Incidentul a avut loc cu puțin timp în urmă și a mobilizat rapid mai multe echipaje de intervenție.
„Pompierii militari din cadrul Detașamentului Târnăveni au fost solicitați cu puțin timp în urmă să intervină în localitatea Botorca, pe strada Principală, unde o persoană a fost surprinsă sub un autoturism, în urma unor lucrări de reparație”, anunță ISU Mureș, potrivit Mediafax.
La fața locului s-au deplasat o autospecială de intervenție, o autospecială de descarcerare, o autospecială de primă intervenție și comandă și o ambulanță SMURD.
„Victima a fost extrasă de sub autoturism și este evaluată și monitorizată de echipajul SMURD, ulterior transportată la CPU Târnăveni”, spune lt. Alexandra Călușeri.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰