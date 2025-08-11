Antena Meniu Search
Accident grav în Mureș. Un bărbat a fost prins sub o mașină în timp ce o repara

Un bărbat din localitatea Botorca, județul Mureș, a trecut prin clipe de groază după ce a fost prins sub autoturismul pe care îl repara. Pompierii au intervenit de urgență pentru a-l salva, iar victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri.

de Redactia Observator

la 11.08.2025 , 15:25
Accident grav în Mureș. Un bărbat a fost prins sub o mașină în timp ce o repara

Momente de panică într-o localitate din Mureș, unde un bărbat a fost surprins sub autoturismul pe care îl repara. Incidentul a avut loc cu puțin timp în urmă și a mobilizat rapid mai multe echipaje de intervenție.

„Pompierii militari din cadrul Detașamentului Târnăveni au fost solicitați cu puțin timp în urmă să intervină în localitatea Botorca, pe strada Principală, unde o persoană a fost surprinsă sub un autoturism, în urma unor lucrări de reparație”, anunță ISU Mureș, potrivit Mediafax.

La fața locului s-au deplasat o autospecială de intervenție, o autospecială de descarcerare, o autospecială de primă intervenție și comandă și o ambulanță SMURD.

„Victima a fost extrasă de sub autoturism și este evaluată și monitorizată de echipajul SMURD, ulterior transportată la CPU Târnăveni”, spune lt. Alexandra Călușeri.

Redactia Observator
Redactia Observator

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

mures accident masina
