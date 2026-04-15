Video Accident grav pe A7, surprins de camere. Un bărbat a murit după ce două maşini s-au ciocnit

Un bărbat de 92 de ani a murit, ieri, după ce maşina în care era pasager a fost implicată într-un accident pe Autostrada A7, între Râmnicu Sărat și Buzău.

de Redactia Observator

la 15.04.2026 , 08:32

Impactul violent a fost surprins de camera de bord a unui alt participant la trafic. În imagini se observă cum şoferul unui autoturism vede prea târziu maşina care circula în faţa sa. Încearcă să o depăşească, însă, în zadar.

O loveşte în plin şi, ulterior, se răstoarnă pe carosabil. Ambii conducători auto, în vârstă de 82, respectiv 66 de ani, au fost răniţi şi transportaţi la spital. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere şi vătămare corporală din culpă.

Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Ce salariu avea Leonard Doroftei în Canada, atunci când abia putea mânca
Ce salariu avea Leonard Doroftei în Canada, atunci când abia putea mânca
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip”
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip”
Top 5 lucruri pe care trebuie să le știi despre Peter Magyar, noul prim-ministru al Ungariei. Trei dintre ele au legătură cu sportul: a promis că schimbă totul după ce câștigă alegerile
Top 5 lucruri pe care trebuie să le știi despre Peter Magyar, noul prim-ministru al Ungariei. Trei dintre ele au legătură cu sportul: a promis că schimbă totul după ce câștigă alegerile
Prima țară din UE în care președintele Parlamentului anunță referendum pentru ieșirea din NATO
Prima țară din UE în care președintele Parlamentului anunță referendum pentru ieșirea din NATO
Scene halucinante la Brăila! Un bărbat a încercat să se sinucidă, într-o bancă, de față cu clienții și cu personalul
Scene halucinante la Brăila! Un bărbat a încercat să se sinucidă, într-o bancă, de față cu clienții și cu personalul
Comentarii


Întrebarea zilei
Aveţi asigurare obligatorie de locuinţă?
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.