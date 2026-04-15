Un bărbat de 92 de ani a murit, ieri, după ce maşina în care era pasager a fost implicată într-un accident pe Autostrada A7, între Râmnicu Sărat și Buzău.

Impactul violent a fost surprins de camera de bord a unui alt participant la trafic. În imagini se observă cum şoferul unui autoturism vede prea târziu maşina care circula în faţa sa. Încearcă să o depăşească, însă, în zadar.

O loveşte în plin şi, ulterior, se răstoarnă pe carosabil. Ambii conducători auto, în vârstă de 82, respectiv 66 de ani, au fost răniţi şi transportaţi la spital. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere şi vătămare corporală din culpă.

