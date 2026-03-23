Accident în Albota, între o maşină şi un autocar cu 38 de copii. Şoferul autoturismului a fost rănit

Accident între un autocar şi un autoturism în această dimineaţă pe drumul expres Craiova-Piteşti.

Din primele informaţii, autoturismul era oprit pe partea carosabilă, nesemnalizat, când a fost lovit de autocatul care transporta 38 de copii şi patru adulţi. Foarte important, în acel moment, carosabilul era umed din cauza ploii de peste noapte.

Şoferul autoturismului a fost rănit şi a avut nevoie de descarcare. Un alt autocar va prelua copiii şi îi va duce la destinaţie. Incidentul a paralizat traficul în zonă.

”Accident pe DEx 12, pe sensul spre Piteşti, la km 104, în dreptul localităţii Albota. În evenimentul rutier au fost implicate două autovehicule, respectiv un autoturism şi un autocar de transport persoane”, a anunţat IPJ Argeş.

