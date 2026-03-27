Clipe de panică pe o stradă din Focşani. Trei copii şi un adult, la spital din cauza unui accident rutier 

Au fost clipe de panică pe o stradă din Focșani din cauza unui accident rutier. Patru persoane, printre care şi trei copii de 3, 8 și 10 ani, au ajuns la spital, după ce maşinile în care se aflau s-au ciocnit violent.

Martorii au sunat la 112, iar zona s-a umplut rapid mai multe echipaje de salvare, care le-au acordat răniţilor îngrijiri pe marginea drumului. Poliţiştii au deschis o achetă, care urmează să stabilească cum s-a întâmplat totul.

3 copii şi un adult la spital din cauza unui accident rutier

Dispeceratul Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea, a fost solicitat în cursul acestei seri, să intervină în urma unei accident rutier petrecut în municipiul Focșani, pe strada Vrancei, în care au fost implicate două autoturisme.

La locul intervenției au fost direcționate, mai multe echipaje de intervenție, inclusiv o ambulanță tip C2 cu medic. Echipajele medicale ajunse la fața locului au identificat patru victime, un adult și trei copii cu vârste cuprinse între 3, 8 și 10 ani, conștienți, cu traumatisme minore la nivelul membrelor inferioare.

După acordarea îngrijirilor medicale la fața locului, toate cele patru victime au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Focșani, pentru investigații medicale amănunțite.

