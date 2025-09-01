Antena Meniu Search
Video Accident în Mureş, surprins de o cameră de bord: O şoferiţă intră cu maşina într-o cisternă

Accident cumplit, ieri, pe DN13 într-o localitate din judeţul Mureş! Atenţie, vă avertizăm că urmează imagini şi informaţii care vă pot afecta emoţional! 

de Redactia Observator

la 01.09.2025 , 08:40

O mamă şi bebeluşul său au fost transportaţi de urgenţă la spital, după ce femeia a pierdut controlul volanului, din cauza oboselii, şi a intrat într-o cisternă care transporta lapte.

Surprins de camerele de supraveghere

În imaginile surprinse de camera de bord a altui participant la trafic se observă cum autoturismul ajunge pe sensul opus de mers şi loveşte vehiculul de mare tonaj. Şoferul cisternei trage de volan pentru a evita impactul, însă, eforturile sale au fost în zadar.

Rezervorul de motorină al cisternei a fost spart şi a existat risc ridicat de explozie. Din fericire, pompierii au intervenit rapid şi, astfel, a fost evitată o tragedie. 

