Un tânăr motociclist de 17 ani și-a pierdut viața vineri, în urma unei coliziuni cu un autoturism pe DJ 507, în apropierea localității Gostinu. Șoferul mașinii, un bărbat de 22 de ani, a fost transportat la spital, informează Agerpres.

Accident mortal pe DJ 507: un motociclist de 17 ani a murit. Şoferul autoturismului, la spital - Shutterstock

Poliţiştii spun că motociclistul nu ar fi adaptat viteza în curbă şi ar fi intrat în coliziune cu autoturismul.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, precizează IPJ Giurgiu.

"La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Giurgiu, cu o autospecială de stingere, două ambulanţe SAJ şi Poliţia. În sprijin, a fost solicitat şi elicopterul SMURD. Motociclistul, în vârstă de 17 ani, a fost găsit în stop cardio-respirator, fiind începute imediat manevrele de resuscitare. Din nefericire, eforturile personalului medical nu au avut rezultat, fiind declarat decesul acestuia", informează ISU Giurgiu.

Articolul continuă după reclamă

Şoferul maşinii, în vârstă de 22 ani, a fost preluat de ambulanţă şi transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, iar cazul a rămas în atenţia Poliţiei pentru cercetări.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Spuneți "La mulți ani!" și de Adormirea Maicii Domnului? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰