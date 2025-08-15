Antena Meniu Search
Accident mortal pe DJ 507: un motociclist de 17 ani a murit. Şoferul autoturismului, la spital

Un tânăr motociclist de 17 ani și-a pierdut viața vineri, în urma unei coliziuni cu un autoturism pe DJ 507, în apropierea localității Gostinu. Șoferul mașinii, un bărbat de 22 de ani, a fost transportat la spital, informează Agerpres.

de Redactia Observator

la 15.08.2025 , 14:12
Poliţiştii spun că motociclistul nu ar fi adaptat viteza în curbă şi ar fi intrat în coliziune cu autoturismul.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, precizează IPJ Giurgiu.

"La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Giurgiu, cu o autospecială de stingere, două ambulanţe SAJ şi Poliţia. În sprijin, a fost solicitat şi elicopterul SMURD. Motociclistul, în vârstă de 17 ani, a fost găsit în stop cardio-respirator, fiind începute imediat manevrele de resuscitare. Din nefericire, eforturile personalului medical nu au avut rezultat, fiind declarat decesul acestuia", informează ISU Giurgiu.

Şoferul maşinii, în vârstă de 22 ani, a fost preluat de ambulanţă şi transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, iar cazul a rămas în atenţia Poliţiei pentru cercetări. 

