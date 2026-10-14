Un pieton în vârstă de aproximativ 50 de ani a murit, miercuri, după ce a fost lovit de o motocicletă pe Șoseaua Pavel D. Kiseleff din București. Motociclistul, în vârstă de 31 de ani, nu a putut fi testat cu aparatura din dotarea poliției, din motive medicale. Traficul în zonă a fost restricționat.

Accident mortal pe Șoseaua Kiseleff din București. Un pieton a murit după ce a fost lovit de o motocicletă - Shutterstock

Accidentul s-a produs miercuri, în jurul orei 14:20. Brigada Rutieră a fost sesizată printr-un apel la 112 cu privire la un accident de circulație pe Șoseaua Pavel D. Kiseleff din Capitală.

Potrivit primelor informații transmise de polițiști, un motociclist în vârstă de 31 de ani, care circula dinspre strada Arhitect Ion Mincu către Piața Victoriei, a surprins și accidentat un pieton, în circumstanțe care urmează să fie stabilite.

Pietonul a murit în urma impactului

Victima, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani, și-a pierdut viața în urma accidentului.

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Polițiștii au precizat că motociclistul nu a putut fi testat cu aparatura din dotare, din motive medicale.

Restricții de circulație pe Șoseaua Kiseleff

În urma accidentului, autoritățile au instituit restricții de circulație pe Șoseaua Pavel D. Kiseleff, pe sensul de mers dinspre strada Arhitect Ion Mincu către strada Monetăriei.

Polițiștii efectuează cercetări la fața locului pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul mortal.