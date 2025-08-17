Trafic îngreunat pe Autostrada Soarelui, după un accident în care au fost implicate trei autoturisme. Incidentul s-a produs duminică dimineață, la kilometrul 172, în zona localității Peștera, pe sensul de mers către Capitală.

Autoritățile îi îndeamnă pe participanții la trafic să circule cu prudență, să păstreze distanța regulamentară și să se asigure temeinic la schimbarea direcției de mers.

Comunicatul integral al Poliției Române:

"JUDEȚUL CONSTANȚA: TRAFIC RESTRICȚIONAT PE AUTOSTRADA A2 BUCUREȘTI-CONSTANȚA, ÎN URMA UNUI ACCIDENT

Data: 17 August 2025

Ora: 10:30

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 172, pe sensul de deplasare spre București, în zona localității Peștera, județul Constanța, a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale în care au fost implicate trei autoturisme.

A doua bandă este blocată, circulându-se îngreunat, cu viteză redusă, pe banda de urgență și prima bandă. Valorile de circulație sunt ridicate și se estimează reluarea normală a traficului după ora 11:00.

Pentru prevenirea accidentelor rutiere, sfătuim conducătorii auto să ruleze cu prudenţă sporită, să păstreze distanţa regulamentară între vehicule şi să se asigure temeinic la schimbarea direcţiei de deplasare"

