Două persoane au ajuns de urgenţă la spital după o neacordare de prioritate. Accidentul a avut loc pe Calea Rahovei din Capitală, iar răniţii erau pasageri în autoturismele implicate. Ambii conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind zero.

Unul dintre şoferi se afla în timpul unei curse de ridesharing. Primele cercetări arată că ar fi intrat pe culoarea roşie în intersecţie. Celălalt şofer nu a mai putut evita impactul.

Pasagera din maşina de ridesharing a fost rănită şia fost transportată la spital alături de soţia celuilalt şofer.

Ambii conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind zero. Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili cauza producerii accidentului.

Circulaţia în zonă s-a desfăşurat cu dificultate preţ de câteva zeci de minute, până când carosabilul a fost eliberat.

