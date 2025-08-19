Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Accident pe Calea Rahovei din Capitală. Două persoane au ajuns la spital, după ce un şofer a trecut pe roşu

Două persoane au ajuns de urgenţă la spital după o neacordare de prioritate. Accidentul a avut loc pe Calea Rahovei din Capitală, iar răniţii erau pasageri în autoturismele implicate. Ambii conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind zero.

de Alexia Bucur

la 19.08.2025 , 08:38

Unul dintre şoferi se afla în timpul unei curse de ridesharing. Primele cercetări arată că ar fi intrat pe culoarea roşie în intersecţie. Celălalt şofer nu a mai putut evita impactul. 

Pasagera din maşina de ridesharing a fost rănită şia fost transportată la spital alături de soţia celuilalt şofer. 

Ambii conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind zero. Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili cauza producerii accidentului.

Circulaţia în zonă s-a desfăşurat cu dificultate preţ de câteva zeci de minute, până când carosabilul a fost eliberat.

Alexia Bucur Like
accident rahova prioritate
Înapoi la Homepage
“Prinţişorul Craiovei”, înconjurat de lux şi opulenţă. Destinaţia aleasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere
&#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, înconjurat de lux şi opulenţă. Destinaţia aleasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
La 81 de ani, bunicuța Margit rămâne fără asigurare medicală. Ce-i transmit reprezentanții CASMB: ”Trebuie să plătească această sumă”
La 81 de ani, bunicuța Margit rămâne fără asigurare medicală. Ce-i transmit reprezentanții CASMB: ”Trebuie să plătească această sumă”
Comentarii


Întrebarea zilei
Cunoaşteţi cupluri care şi-au amânat nunta din lipsă de bani?
Observator » Evenimente » Accident pe Calea Rahovei din Capitală. Două persoane au ajuns la spital, după ce un şofer a trecut pe roşu