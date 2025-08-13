Accident pe DN 5 în Giurgiu, între o dubă şi un autoturism. Trei bărbaţi au ajuns la spital

Trei bărbați, cu vârste de 39, 43 și 59 de ani, au ajuns la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu după ce o autoutilitară și un autoturism s-au ciocnit pe DN 5, între localitățile Daia și Uzunu, pe sensul de mers București - Giurgiu.

Trei bărbaţi cu vârste de 39, 43, respectiv 59 de ani, au fost transportaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu în urma unui accident rutier între o autoutilitară şi un autoturism, pe DN 5, între localităţile Daia şi Uzunu, pe sensul de mers Bucureşti-Giurgiu.

"ISU Giurgiu a fost solicitat să intervină în această după-amiază, pe DN 5, în urma unui accident rutier care s-a produs între localităţile Daia şi Uzunu, sensul de mers spre Giurgiu, între o autoutilitară şi un autoturism. La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Giurgiu, cu o descarcerare, o autospecială de stingere, patru ambulanţe SAJ şi poliţia. Pompierii au găsit autoturismul răsturnat în afara părţii carosabile şi au constatat că trei persoane au nevoie de îngrijiri medicale", se arată într-un comunicat de presă al ISU Giurgiu, potrivit Agerpres.

Victimele au fost preluate de echipajele medicale şi transportate la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, iar cazul a rămas în atenţia Poliţiei pentru cercetări.

