Accident extrem de grav ieri, în oraşul Fălticeni, din judeţul Suceava. Cinci persoane au fost rănite, iar una dintre ele a fost transportată de urgenţă la spital în stare de inconştienţă, după ce un bărbat de 38 de ani i-a spulberat.

Accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere, iar pe filmare se vede cum şoferul maşinii pierde controlul volanului într-o curbă şi ajunge pe trotuar unde loveşte în plin doi pietoni. Impactul a fost atât de puternic încât unul dintre ei a rămas în stare de inconştienţă pe asfalt.

Şoferul nu a reuşit să controleze maşina şi a lovit alte două maşini parcate şi rănit alte două persoane aflate într-una dintre ele. Acum poliţiştii au deschis un dosar penal.

