Video Accidentul cumplit din Suceava, filmat. Doi pietoni spulberaţi, cinci persoane au ajuns la spital

Accident extrem de grav ieri, în oraşul Fălticeni, din judeţul Suceava. Cinci persoane au fost rănite, iar una dintre ele a fost transportată de urgenţă la spital în stare de inconştienţă, după ce un bărbat de 38 de ani i-a spulberat.

de Petrescu Andra

la 22.03.2026 , 09:35

Accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere, iar pe filmare se vede cum şoferul maşinii pierde controlul volanului într-o curbă şi ajunge pe trotuar unde loveşte în plin doi pietoni. Impactul a fost atât de puternic încât unul dintre ei a rămas în stare de inconştienţă pe asfalt.

Şoferul nu a reuşit să controleze maşina şi a lovit alte două maşini parcate şi rănit alte două persoane aflate într-una dintre ele. Acum poliţiştii au deschis un dosar penal.

Petrescu Andra Like
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Mâncaţi pâine la fiecare masă?
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.