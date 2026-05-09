Sfârşit tragic pentru o femeie de 53 de ani din Bistrița-Năsăud. Plecată de acasă ca să hrănească animalele pe care familia le are, a devenit pradă pentru un urs. Biata femeie nu a avut nicio şansă să se salveze din ghearele animalului sălbatic.

Joi, femeia a vorbit cu familia la telefon, însă, după câteva ore, aceasta nu a mai răspuns. Apropiaţii nu s-a alertat imediat, pentru că în zonă semnalul este slab şi oamenii s-au gândit că din acest motiv nu o mai pot contacta. Când au văzut că nu a revenit acasă peste noapte şi nici în cursul dimineţii de ieri, au alertat poliţia.

Cei plecați în căutarea ei au luat la pas dealul Valea Plopilor din localitate.

Martor:Am văzut prima dată o vacă. După asta am văzut-o pe ea, era cam la vreo 50 de metri de la vale. Era sfâşiată.

Reporter: Aţi mai auzit de urşi aici?

Martor: Sunt aici...oricâţi. Sunt mulţi.

Oamenii din zonă spun că prezența urșilor a devenit o obișnuință și se tem pentru viețile lor, pentru că sălbăticiunile îi pot ataca în orice moment.

Localnic: E jale cu urşii în zona asta a noastră. Ea cred că şi-a căutat animalele şi a găsit un animal mort şi căutând animalele, ursul a dat peste ea.

Reporter: Aţi păţit să vă atace ceva animale ?

Localnic: Anul trecut, da, şi mie mi-a omorât (n.r. animalele), da.

Autoritățile locale au instituit un comitet de criză și caută soluții pentru îndepăratrea urșilor din zonă.

"Noi o să cerem responsabililor care se ocupă de fondul de vânătoare respectiv să identifice, în măsura în care pot, animalul respectiv şi vom propune extragerea prin împuşcare a acestuia", spune Sever Mureşan, primarul comunei Telciu.

Administratorul fondului de vânătoare spune că nu are soluţii legale în baza cărora să împuşte urşii.

Gheorghe Scuturici, administrator fond de vânătoare​: Asociaţia de vânătoare nu a avut cotă la urs până acum. Aşteptăm să ne dea cotă.

Reporter: Şi câte exemplare aveţi peste?

Gheorghe Scuturici, administrator fond de vânătoare​: La ultima numărătoare de anul trecut, în jur de 25.

Reporter: Şi câţi ar trebui să fie?

Gheorghe Scuturici, administrator fond de vânătoare​: Undeva aproximativ 15.

În 2025 la nivelul județului Bistrița-Năsăud au fost înregistrate peste 1000 de exemplare de urși. În lipsa unor măsuri clare, aceștia se înmulțesc an de an și ies din habitatul lor pentru a se hrăni. Iar pericolul ajunge să fie la orice pas.

