Video Femeie ucisă de urs în Bistriţa. Ieşise să hrănească animalele: "E jale în zona asta a noastră"

Sfârşit tragic pentru o femeie de 53 de ani din Bistrița-Năsăud. Plecată de acasă ca să hrănească animalele pe care familia le are, a devenit pradă pentru un urs. Biata femeie nu a avut nicio şansă să se salveze din ghearele animalului sălbatic.

de Raimond Petruţ

la 09.05.2026 , 08:47
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Joi, femeia a vorbit cu familia la telefon, însă, după câteva ore, aceasta nu a mai răspuns. Apropiaţii nu s-a alertat imediat, pentru că în zonă semnalul este slab şi oamenii s-au gândit că din acest motiv nu o mai pot contacta. Când au văzut că nu a revenit acasă peste noapte şi nici în cursul dimineţii de ieri, au alertat poliţia.

Cei plecați în căutarea ei au luat la pas dealul Valea Plopilor din localitate.

Martor:Am văzut prima dată o vacă. După asta am văzut-o pe ea, era cam la vreo 50 de metri de la vale. Era sfâşiată.

Articolul continuă după reclamă

Reporter: Aţi mai auzit de urşi aici?

Martor: Sunt aici...oricâţi. Sunt mulţi.

Oamenii din zonă spun că prezența urșilor a devenit o obișnuință și se tem pentru viețile lor, pentru că sălbăticiunile îi pot ataca în orice moment.

Localnic: E jale cu urşii în zona asta a noastră. Ea cred că şi-a căutat animalele şi a găsit un animal mort şi căutând animalele, ursul a dat peste ea.

Reporter: Aţi păţit să vă atace ceva animale ?

Localnic: Anul trecut, da, şi mie mi-a omorât (n.r. animalele), da.

Autoritățile locale au instituit un comitet de criză și caută soluții pentru îndepăratrea urșilor din zonă.

"Noi o să cerem responsabililor care se ocupă de fondul de vânătoare respectiv să identifice, în măsura în care pot, animalul respectiv şi vom propune extragerea prin împuşcare a acestuia", spune Sever Mureşan, primarul comunei Telciu.

Administratorul fondului de vânătoare spune că nu are soluţii legale în baza cărora să împuşte urşii.

Gheorghe Scuturici, administrator fond de vânătoare​: Asociaţia de vânătoare nu a avut cotă la urs până acum. Aşteptăm să ne dea cotă.

Reporter: Şi câte exemplare aveţi peste?

Gheorghe Scuturici, administrator fond de vânătoare​: La ultima numărătoare de anul trecut, în jur de 25.

Reporter: Şi câţi ar trebui să fie?

Gheorghe Scuturici, administrator fond de vânătoare​: Undeva aproximativ 15.

În 2025 la nivelul județului Bistrița-Năsăud au fost înregistrate peste 1000 de exemplare de urși. În lipsa unor măsuri clare, aceștia se înmulțesc an de an și ies din habitatul lor pentru a se hrăni. Iar pericolul ajunge să fie la orice pas.

Raimond Petruţ
Raimond Petruţ Like

,,Dacă aș fi jurnalist, eu nu le-aș spune oamenilor doar jumătate de adevăr." Așa gândeam în adolescență. Și, din fericire, așa gândesc și în prezent, după vreo 30 de ani.

bistrita urs femeie omorata urs
Înapoi la Homepage
Bruneta celebră şi-a făcut iubit, după ce soţul milionar, cu care are 3 copii, a înşelat-o! A luat şi o decizie radicală
Bruneta celebră şi-a făcut iubit, după ce soţul milionar, cu care are 3 copii, a înşelat-o! A luat şi o decizie radicală
Primele imagini cu burtica de gravidă a Francescăi Sarao. Fosta concurentă de la Insula Iubirii va deveni mamă curând
Primele imagini cu burtica de gravidă a Francescăi Sarao. Fosta concurentă de la Insula Iubirii va deveni mamă curând
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
România își construiește propria fabrică de AI: supercalculatoare la Cernavodă și Doicești, alimentate cu energie nucleară
România își construiește propria fabrică de AI: supercalculatoare la Cernavodă și Doicești, alimentate cu energie nucleară
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a indus vreodată în eroare Inteligenţa Artificială?
Observator » Evenimente » Femeie ucisă de urs în Bistriţa. Ieşise să hrănească animalele: "E jale în zona asta a noastră"
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.