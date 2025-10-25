Antena Meniu Search
Video Accident rutier grav pe Valea Oltului, O persoană a murit, patru au ajuns la spital

Tragedie pe Valea Oltului. Un bărbat a murit, iar patru persoane au ajuns la spital, după ce două maşini s-au ciocnit. 

la 25.10.2025 , 07:23

Incidentul a avut loc pe DN7, în apropierea localităţii Ţuţuleşti, când unul dinte şoferi, un bărbat de 42 de ani, ar fi adormit la volan şi a ajuns pe contrasens. Impactul a fost inevitabil.

Salvatorii au găsit la locul accidentului două persoane prinse între fiarele maşinii, dar au reuşit să le salveze.

Pentru şoferul vinovat nu au putut face nimic decât să constate decesul.

Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: "Sunt recunoscător"
Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: &#8220;Sunt recunoscător&#8221;
Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie
Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie
Românul „care a mâncat carne de șobolan" a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți miliardari din lume. Descoperirea făcută de jurnaliștii dintr-o țară străină
Românul „care a mâncat carne de șobolan” a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți miliardari din lume. Descoperirea făcută de jurnaliștii dintr-o țară străină
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
