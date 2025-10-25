Tragedie pe Valea Oltului. Un bărbat a murit, iar patru persoane au ajuns la spital, după ce două maşini s-au ciocnit.

Incidentul a avut loc pe DN7, în apropierea localităţii Ţuţuleşti, când unul dinte şoferi, un bărbat de 42 de ani, ar fi adormit la volan şi a ajuns pe contrasens. Impactul a fost inevitabil.

Salvatorii au găsit la locul accidentului două persoane prinse între fiarele maşinii, dar au reuşit să le salveze.

Pentru şoferul vinovat nu au putut face nimic decât să constate decesul.

