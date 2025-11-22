Antena Meniu Search
Accident violent în Constanţa. Un tânăr de 24 de ani a derapat cu Audi-ul şi a intrat sub TIR: a murit pe loc

Un tânăr de 24 de ani şi-a pierdut viaţa, în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce maşina în care se afla a intrat sub remorca unui camion în judeţul Constanţa.

de Redactia Observator

la 22.11.2025 , 08:29
ISU şi IPJ Constanţa au intervenit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la un accident rutier produs la ieşire din Murfatlar spre Ciocârlia. Un autoturism a intrat sub remorca unui autocamion. În urma impactului a rezultat decesul, la faţa locului, a conducătorului autoturismului.

"Astăzi, în jurul orei 3.40, poliţişti din cadrul Serviciului Siguranţă Rutieră au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 3. Din primele cercetări a reieşit faptul că impactul s-a produs între un autoturism, condus de un bărbat, de 24 de ani, din localitatea Cobadin, şi un ansamblu de vehicule format din cap tractor ce tracta o semiremorcă, condus de un bărbat, de 30 de ani, din localitatea Oltina", a transmis, sâmbătă dimineaţă, IPJ Constanţa.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

