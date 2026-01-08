2026 este anul schimbărilor rutiere. Autoritățile promit reducerea birocraţiei şi digitalizarea unor servicii, legate de accidente uşoare sau de obţinerea permisului de conducere. În același timp, șoferii români care ies din țară se vor lovi de reguli noi, mai dure, aplicate în tot mai multe state europene.

În perioada următoare, accidentele rutiere fără victime vor putea fi declarate online. Tot online va putea fi prezentat şi permisul de conducere, direct de pe telefon, fără să mai fie necesară prezenţa fizică. În plus, camerele de supraveghere montate de autorităţile locale în oraşe vor fi integrate în sistemele poliţiei.

Accidentele rutiere fără victime vor putea fi declarate online

"Camerele de supraveghere din orase, ca acestea, din spatele meu, nu vor mai fi folosite doar pentru monitorizarea traficului. Ele vor fi integrate în sistemul E-Sigur, si cu ajutorul lor, politistii ii vor putea amenda pe soferii care incalca legea.", a transmis Ana Grigore, reporter Observator.

Specialişii spun că acesta este unul dintre cele mai importante proiecte rutiere pe care le-a avut vreodata România. Implementarea durează însă.

"E-Sigur mi se pare cel mai eficient. Există o problemă că autorităţile şi-au achiziţionat camere de diferite feluri şi acestea trebuie omologate şi să fie compatibile cu sistemul pe care îl implementează poliţia.", a declarat Dan Jianu, fost şef Poliţia Rutieră.

400 de radare fixe vor fi montate pe drumurile naţionale şi pe autostrăzi

Tot în acest an se aşteptată şi montarea a 400 de radare fixe pe drumurile naţionale şi pe autostrăzi. Iar amenzile rutiere ar urma să crească, cel mai probabil, de la jumătatea anului.

"Amenzi mai mari ne mai trebuia. Eu cred că trebuie să rămână în zona asta actuală", a spus un şofer.

"Nimeni nu respectă nimic, cam astea sunt problemele. Orice metodă ajută, poliţie, camere, orice ajută să se mai liniştească", a adăugat un alt şofer.

2026 a venit cu reguli noi şi în mai multe ţări europene. În Franţa, de la 1 ianuarie, şoferii care depăşesc limita legală de viteză cu peste 50 km/h riscă închisoare de până la 3 luni şi amenzi de pana la 4000 de euro. În Spania, triunghiul de semnalizare a fost înlocuit cu un girofar luminos pentru că este mai vizibil, mai ales pe timp de noapte.

"Uitaţi cât de tare se vede. Deci este obligatoriu să avem la fiecare maşină. Dacă nu o avem începând din 1 ianuarie, o să ne amendeze.", au spus nişte români din Spania.

"Este şi la noi recomandat să se întâmple aşa ceva. La noi, deocamdată, semnalizarea se realizează prin montarea acelui triunghi. El este vizibil în 50 - 100 de metri.", a explicat Aurel Moraru, specialist trafic rutier.

De la începutul anului, Germania a trecut la permisul de conducere digital, iar Bulgaria pregăteşte viniete de o zi, care vor costa 4 euro.

